Supka Attilát meglepte, hogy elvettek tőle négy NB I-es meccset

Bevallása szerint a húsz éve tartó edzői pályafutása során Supka Attila hozott néhány rossz döntést, amelyet megelőzhetett volna, ha elfogadja a felesége tanácsait. A Mezőkövesd Zsóry szakvezetőjének vasárnap a Puskás Akadémia elleni hazai találkozó a 300. élvonalbeli meccse lesz edzőként. A tréner a Nemzeti Sportnak nyilatkozott.

– Készül az ünneplésre, a háromszázadik élvonalbeli bajnokijára edzőként?

– Meglep, mert tudomásom szerint december elején a Gyirmót ellen volt a háromszázadik. Azóta lejátszottunk már három mérkőzést, valahol elcsúszott négy bajnoki a statisztikában.

– Békéscsabán 2004 májusában az utolsó négy fordulóban a vezetőség felmentette a munkavégzés alól.

– Jogtalanul, amely után éveken keresztül tartott a pereskedés, de ennyi év távlatából elfogadom, hogy azon a négy mérkőzésen már Németh Zoltán pályaedző felelt a szakmai munkáért. Sikerült összevesznem Darko Canadiccsal, a klub délszláv tulajdonosával, aki erőltette, hogy az általa favorizált játékosok lépjenek pályára. Közöltem vele, amíg nem rendezi a játékosokkal, a szakmai stábbal és a klubbal szemben fennálló milliós tartozásokat, nincs miről beszélnünk. Zavaros időszak volt.

– Csak hat hónapig maradt munka nélkül, aztán edzői pályafutása legeredményesebb másfél éve következett.

– Bajnokságot nyerni minden szinten nehéz, büszkeséggel tölt el, hogy kaptam egy esélyt Debrecenben. Korábban három évig futballoztam a klubnál, akik akkor labdaszedő srácok voltak, 2004-ben a játékosaim lettek. Tökéletes volt az összhang közöttünk, a Loki mindig is a szívem csücske volt, az is marad. A klub történetének első aranyérmét szereztük meg kétezerötben, szintén felejthetetlen emlék a Hajduk Split kiejtése a Bajnokok Ligája selejtezőjében, amiként a vereségek ellenére a Manchester United elleni párharc is. A következő idényben ugyancsak az első helyen végeztünk, és közben két Szuperkupát is nyertünk.

– Akkor mégis miért mondott le? A második bajnoki címét megszerző Loki csupán kétszer kapott ki a bajnokságban, a következő idényt pedig egy-egy győzelemmel és döntetlennel kezdte, a macedón Rabotnicski ellen elveszített Bl-selejtező-párharc után mégis felállt.

– Hirtelen felindulásból rossz döntést hoztam, ezt azóta is bánom. A Rabotnicski ellen hazai pályán 1–1-es döntetlent játszottunk, majd Szkopjéban 4–1-re kikaptunk, Szima Gábor tulajdonos pedig azt találta mondani, hogy a magyar edzők nemzetközi szinten nem képesek eredményt elérni. Mindketten konok emberek vagyunk, voltunk, sértésnek vettem a kijelentést, lemondtam. Sajnálom, mert megszerezhettem volna a harmadik aranyérmemet is a Lokival, a Ferencvárost ugyanis az MLSZ a másodosztályba száműzte, egyetlen rivális sem vette fel a versenyt a Debrecennel – végül a cseh Miroslav Beránekkel meg is nyerte a bajnokságot.

Borítókép: Supka Attilának a Loki mindig a szíve csücske marad (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)