Visszalőtt a bíróság: Ne vegzálják a 15 éves sportolót!

Kamila Valijeva ügyéről korábban több részletben beszámoltunk. A műkorcsolya múlt heti vegyes csapatversenye után lehetett sejteni, hogy valami nem stimmel, hiszen elhalasztották az éremátadást. Kiszivárgott, hogy doppingügy húzódik az eset hátterében, majd az is kiderült, az oroszok legjobb női versenyzője, a csupán 15 éves Kamila Valijeva akadt fenn a vizsgálaton.

Később az ügy fonák részletei is napvilágot láttak:

Valijeva még december 25-én produkált pozitív mintát Szentpétervárott, amit aztán Stockholmban elemeztek csigalassúsággal

Méghozzá egy olyan szer miatt (trimetazidin), amely ugyan szerepel a doppinglistán, de nem alkalmas teljesítmény-fokozásra, torokgyulladást is lehet vele kezelni – miként tette azt az orosz tini is orvosi tanácsra

Mivel Valijeva csupán 15 éves, tulajdonképpen védett személy, nem is szerepelhet a WADA nyilvántartásában

Az ügy apropóján többen megpróbálták ismét befeketíteni a dopping miatt még mindig korlátozásokat elszenvedő orosz csapatot – az oroszok hivatalosan nem hazájuk, hanem az Orosz Olimpiai Bizottság zászlaja alatt szerepelnek a téli olimpián –, de végül győzött a józan ész. A sportdöntőbíróság, a CAS felmentette az orosz műkorcsolyázót, így az orosz vegyes csapat megkaphatja az aranyérmét, Valijeva pedig indulhat női egyéniben.

⚡️⚡️⚡️ Камила Валиева выступит в личном перевенстве❤️ CAS отклонил апелляцию на применение к Камиле Валиевой временного отстранения Завтра болеем всей страной за неё и за всех наших замечательных фигуристок в одиночном катании😍#beijing2022 pic.twitter.com/yappBbZQQe — Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 14, 2022

Tehát a CAS-ig jutott az ügy, a WADA a maga részéről nem zárkózott el az orosz lány eltiltásától. Matthieu Reeb, a CAS ügyvezetője szerint viszont nem is lehetett kérdéses az ítélet, sőt megrovásban részesítette a doppingellenes hatóságokat, amiért ilyen hosszú ideig tartott a teszt elemzése és az eredmény nyilvánosságra hozatala.

– Az elhúzódott bejelentés rendkívül sajnálatos, mert nemcsak a sportolót, hanem a téli olimpiai játékok szervezőit is nehéz helyzetbe hozta. Más szavakkal, nem is kellett volna foglalkoznunk az esettel, ha ezek a doppingellenőrzési eljárások egy hét vagy tíz nap alatt befejeződtek volna, mint általában és normálisan az olimpiai játékokon – jelentette ki Matthieu Reeb, aki azt is elárulta, a CAS azért foglalkozott az üggyel, mert beadvány érkezett hozzá, miszerint el kell-e tiltani Valijevát – akár csak ideiglenesen is. Ugyanakkor azt is elmondta, a CAS csupán Valijevát mentette föl, a szervezetnek nem kompetenciája, hogy a vegyes csapatverseny végeredményéről döntsön. Bár ez a mostani ítélet után csak formaságnak tűnik.

Valijeva kedden mindenesetre rajhoz állhat a műkorcsolya női egyéni versenyében. Méghozzá favoritként. Majd kiderül, hogy a meghurcolása mennyire viselte meg.

Borítókép: Kamila Valijeva tanulságos leckét kapott sportdiplomáciából (Fotó: MTI/AP/David J. Phillip)