Védett személy, nem tudnak mit kezdeni a doppingoló olimpiai bajnokkal!

A bejelentést pénteken az olimpián eljáró Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) tette meg. Műkorcsolyában a csapatverseny hétfőn zárult le, de az érmeket nem adták át, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) korábbi közlése szerint „jogi egyeztetések” miatt. Az előző napokon hivatalosan nem közölték, hogy Valijeva akadt fenn egy ellenőrzésen, az orosz sajtó azonban már erről számolt be.

Valijeva szervezetében még tavaly év végén, egészen pontosan december 25-én, a szentpétervári orosz bajnokságon bukkantak a doppingszerek közé tartozó trimetazidinre. Az ellenőrzést az oroszok végezték, az Orosz Doppingellenes Ügynökség (RUSADA). A trimetazidin nem teljesítményfokozó szer, alkalmazzák torokgyulladás kezelésére, ugyanakkor javítja a vér oxigénellátását. Valijeva mintájának eredménye kedden lett meg, Stockholmban, egy olyan laboratóriumban, amelyet Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) akkreditált. S Pekingben éppen kedden került volna sor a csapatverseny eredményhirdetése, amit ezután meghatározatlan időre elhalasztottak.

Az Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) azonban a 15 éves műkorcsolyázó ideiglenes eltiltását felfüggesztette. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság fellebbez a döntés ellen, a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) pedig keddig dönt az ügyben.

Valijevának meg kell jelennie a CAS előtt, s tehát keddig várható ítélet az ügyében, illetve arról is, hogy az oroszok megtarthatják-e a csapatverseny aranyérmét. Az a fura helyzet állt elő, hogy mivel az olimpia programjában a férfiak versenye után a jégtánc következik, így Valijeva a számára kedvező döntés esetében az egyéni versenyben – amelynek a legnagyobb esélyese – elindulhatna, a nők rövid programja jövő kedden lesz Pekingben. A 15 éves Európa-bajnoknő csütörtökön edzett is Pekingben. Valijeva a csapatversenyben négyfordulatos ugrást is bemutatott – kettőt is –, és az olimpiák történetében az első nő, aki ezt megtette.

Valijeva neve változatlanul szerepel a női verseny résztvevőinek listáján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság pedig továbbra is hallgat. A NOB szóvivője, Mark Adams ezúttal is csak annyit mondott, hogy meg kell várni a vizsgálatok eredményeit, és „semmilyen lehetőséget sem zár ki”.

A „jogi nehézségek” azzal függnek össze, hogy Valijeva még nincs 16 éves (április 26-án tölti be a tizenhatot), és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség szabályai szerint ő úgynevezett „védett személy” – vagyis nem büntethető ugyanúgy, mint a doppingvétségen ért felnőtt sportolók. S a NOB éppen ezért nem is mer keményen fellépni ellene, illetve ebben az esetben az oroszok ellen.

A történteket kommentálta az Orosz Olimpiai Bizottság elnöke, a kardvívóként négyszeres olimpiai bajnok Sztanyiszlav Pozdnyakov, aki kétségkívül érdekes pontra mutatott rá:

– Komoly problémáim vannak a dátumokkal kapcsolatban. Valijeva doppingellenőrzése december 25-én történt, a vizsgálat eredménye pedig február 8-án lett meg. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség laboratóriumaira vonatkozó előírások szerint a minta beérkezésétől számítva húsz napon belül közölni kell az A próba eredményét. Nagyon furcsa a helyzet, mintha egy hónapig utazott volna a minta Szentpétervárról Stockholmba. Ez komoly kérdéseket vet fel, mert nagyon valószínű, hogy valaki visszatartotta a mintát, hogy csak az olimpia csapatversenyének befejezése után legyen meg az eredmény.

A csapatversenyen az oroszok mögött – akik az országukban feltárt rendszerszintű doppingolás miatt nem Oroszország, hanem az Orosz Olimpiai Bizottság képviseletében szerepelnek Pekingben – az amerikaiak lettek a másodikak, a japánok pedig a harmadikak.

Borítókép: Kamila Valijeva a csapatversenyben (Forrás: Twitter/Olympic Russia)