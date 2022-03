Ilyen egy megszállott sztáredzővel való közös munka

Ha az Atlético Madridra gondolunk, alighanem azonnal eszünkbe jut a csapat vezetőedzője, Diego Simeone is. Az argentin szakember több mint egy évtizede irányítja az együttest, amellyel többek között két spanyol bajnoki címet, két Európa-liga-trófeát szerzett, és a 2015/16-os idényben a világ legjobb edzőjének is megválasztották. De Simeone nemcsak sikerei miatt kerül gyakran a figyelem középpontjába, hanem temperamentuma miatt is. A heves mozdulatok és az indulatos kiáltások Simeone ismertetőjegyei.

Az 51 éves edző szenvedélye nemcsak a kispad előtt mutatkozik meg. Egykori játékosa, az Atléticót két és fél éven keresztül szolgáló Kieran Trippier a spanyolok kedd esti, Manchester United elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntője előtt engedett betekintést a kulisszák mögé.