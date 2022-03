Már Dárdai is fogadkozik, nagyon kellene a siker a Fehérvárnak

Most vagy soha. Akár így is érezhetnek a Mol Fehérvár futballistái és szurkolói, miután csapatuk a legutóbbi hét tétmérkőzését, tehát 2022-ben az eddigi összeset elveszítette. Ma az NB I-ben kieső, az utolsó előtti helyen álló Gyirmót vendége lesz a fehérvári együttes, és a játékosai nagyon fogadkoznak, szeretnék végre lezárni a rossz szé­riát. Most vagy soha…

– Jelen helyzetünkben az a legfontosabb, hogy megszerezzük a három pontot a Gyirmót ellen, de természetesen az a célunk, hogy ehhez jó játék is párosuljon – fogalmazott a klubhonlapon ifjabb Dárdai Pál, a Fehérvár szélsője. – A Ferencváros ellen játékban már sikerült előrelépnünk, a héten ebből próbáltunk építkezni, de nagyon fontos, hogy szombaton már a helyzetkihasználásunk is jobb legyen.

A Dárdai nevet egyre többet hallani Székesfehérvár környékén, de nem a 22 éves szélső remek teljesítménye, hanem inkább az édesapja miatt. A hírek szerint a Bundesligában szereplő Hertha vezetőedzői posztjáról tavaly novemberben elbocsátott Dárdai Pál ad szakmai tanácsokat a talpra álláshoz a Fehérvárnak. Erről a Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás is beszélt a két csapat múlt heti meccse után, amelyet a Fradi 2-0-ra megnyert idegenben.

Az újabb vereség után Michael Boris, a Fehérvár német vezetőedzője úgy nyilatkozott, hogy csapata már a kiesés ellen küzd. A hetedik helyen álló együttes mindössze négy ponttal előzi meg a korábbi fehérvári sikeredző, Csertői Aurél vezette, tizenegyedik Gyirmótot, így egy újabb fiaskó már valóban nagy veszélyeket rejtene magában. Vérmérséklettől függően akár kiesési rangadónak is nevezhetnénk a két csapat összecsapását.

A második helyezett Puskás Akadémiára másfajta rangadó vár, ugyanis az utóbbi időben kiváló formának örvendő, a negyedik helyért harcoló Zalaegerszeg otthonába látogat. A felcsúti együttes a legutóbbi fordulóban a ZTE legfőbb riválisát, a Paksot győzte le 2-0-ra, amivel pontot tett a négymeccsesre nyúlt győzelmek nélküli sorozatára.

Az elmúlt hetekben megtáltosodó, a legutóbbi négy bajnokiját megnyerő, a kiesőzónától eltávolodó Újpest a Honvédot fogadja. Azt gondolhatnánk, a lila-fehéreknél végre nyugalom van, de nem telt el balhé nélkül a hét. A Blikk szerint a klub télen szerződtetett, 57-szeres válogatott védője, Kádár Tamás kikerült a keretből, miután összeszólalkozott Milos Kruscsics vezetőedzővel. Az időzítés nem is lehetett volna rosszabb, ugyanis az Újpest egyik kezdő középhátvédje, Märten Kuusk arccsonttörést szenvedett, így Kádárnak esélye nyílhatna a bizonyításra.

NB I, 25. forduló

Péntek

Ferencváros–Mezőkövesd 1-0 (1-0), Groupama Aréna, 6517 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Tokmac (3.)

Szombat

ZTE–Puskás Akadémia 15.00

Gyirmót–Fehérvár 17.30

MTK–Kisvárda 19.45

Vasárnap

Paks–Debrecen 13.15

Újpest–Honvéd 18.30

Borítókép: Ifjabb Dárdai Pál (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)