Megérkezett a csúcsra, de keresztbe tett a csapattársának

A 2010-es évtizedet az osztrák Marcel Hirscher uralta az alpesi sí világkupában: egymás után nyolc alkalommal nyerte meg az összetett pontversenyt, majd a csúcsról is vonult vissza.

A svájciak azonban joggal bíznak abban, hogy máris megtalálták a választ a nagy rivális Ausztria klasszisára. Marco Odermatt 2018-ban négy egyéni aranyérmet nyert a junior vb-n, majd hamar berobbant a felnőtt élmezőnybe is.

Tavaly már második helyen végzett az összetett, az óriás- és a szuperóriás-műlesiklás pontversenyében is, idén pedig felért a csúcsra. Nagy fölénnyel nyerte meg a nagy kristálygömböt és az óriás-műlesiklás trófeáját is, utóbbi számban pedig Pekingben olimpiai bajnok is lett.

Marco Odermatt huszonnégy éves korára túlnőtt az előző generáción.

A franciaországi vk-döntőre úgy utazott el, hogy lényegében már biztos az összetett győzelme, de a nyomaték kedvéért a második helyezett Aleksander Aamodt Kildének kedvező lesiklásban is megelőzte norvég riválisát.

Odermattot az első lesikló vk-futamgyőzelmében végül megakadályozta az osztrák Vincent Kriechmayr, és a svájci amiatt is csalódott lehetett, hogy túl gyorsan jött.

Megelőzte ugyanis honfitársát, Beat Feuzot is – ha ők ketten fordított sorrendben végeznek a dobogón, Feuz nyerte volna a lesikló pontversenyt, így viszont a szuperóriás-műlesiklás mellett ennek a szakágnak is Kilde lett az idei bajnoka.

Annak ellenére, hogy két dobogósuk volt, a svájciak legnagyobb bravúrját a kieső Niels Hintermann mutatta be, aki egy lécen vette be a courcheveli pálya egyik kanyarját.

A nők között sokkal kiélezettebbnek tűnt a verseny az összetett győzelemért a címvédő Petra Vlhová és a korábbi háromszoros bajnok Mikaela Shiffrin között.

A februári olimpián összeomló Shiffrin azonban teljesen váratlanul megnyerte a leggyengébb számát, a lesiklást a világkupa-döntőn, így alaposan megnőtt az előnye, ráadásul Vlhová egyetlen pontot sem szerzett, épphogy kicsúszott az első tizenötből.