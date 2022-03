Orbán pechje után az RB Leipzig kiütötte az ellenfelét

Az újonc Greuther Fürth reményvesztett harcot folytat a kiesés ellen, 25 meccs alatt mindössze 14 pontot gyűjtött, és ezzel természetesen az utolsó helyen áll a Bundesligában, még az újabb edzőt elfogyasztó Herthától is jócskán leszakadva.

Emiatt is hideg zuhannyal ért fel a lipcseieknek, hogy a negyedik percben megszerezte a vezetést a Fürth. Egy indítás után a jobb oldalon tört előre Jamie Leweling, akit a kapu előtt, az ötös jobb sarkánál ért utol Willi Orbán.

Peches volt a magyar válogatott védője, Leweling ugyanis be akarta adni a labdát, az pedig úgy akadt el Orbán lábában, hogy csel lett belőle, ami után a Fürth játékosa Gulácsi Péter kapujába lőtt – 1-0.

Ebből már az is kiderült, hogy Gulácsi és Orbán a szokásoknak megfelelően kezdő volt a Leipzigben, Szoboszlai viszont – mondhatni, ugyancsak a rend szerint – csak a kispadon kapott helyet.

Onnan nézhette, ahogy a lipcseiek már az első félidőben gólokkal válaszoltak a hazaiak meglepő találatára. Az egyenlítés a 17. percben jött össze, Angelino beadása után André Silva érkezett szépen középen, megelőzte a védőjét, és nagy erővel a kapuba fejelt – 1-1.

A 32. percben már vezettek a vendégek, Emil Forsberg lőtt bombagólt egy szöglet utáni kipattanóból – 1-2.

Ezután futószalagon jöttek a lipcsei gólok: a szünetig betalált még Laimer és Henrichs is, így 4-1-es előnnyel zárta az első félidőt Domenico Tedesco csapata.

A meccs lényegében el is dőlt.

Azért lejátszották a második félidőt is a csapatok, ami még két Leipzig-gólt hozott. Az 59. percben Simakan, a 69.-ben Nkunku talált be. Ez utóbbit már Szoboszlai is a pályáról élvezhette, ugyanis az 59. percben pályára küldte őt Tedesco. Gulácsi és Orbán végigjátszotta a 6-1-re megnyert meccset.

A hat különböző gólszerzőnek köszönhető győzelmével a Leipzig a negyedik helyen áll, de ugyanannyi pontja van, mint a mögötte sorakozó Freiburgnak és a Hoffenheimnek.

Borítókép: Willi Orbán (Fotó: Jan Woitas)