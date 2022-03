Orbán Viktor a Fradi lelkét, motorját és mókamesterét köszöntötte

Tisztelt Szőke István! Aligha van szurkoló az Üllői út környékén, aki ne hallott volna a Fradi legendás ötösfogatáról, amely nemcsak a magyar bajnokságban, de az európai kupákban is nagy hatékonysággal rezgette meg az ellenfelek hálóját. Az idősebbek a nevek felsorolásán túl azonban azt is tudják, hogy ennek a támadósornak Ön egyszerre volt a lelke, motorja és első számú mókamestere, aki góljaival jó pár kapusnak okozott álmatlan éjszakát. Szeretném megköszönni, hogy pontos beadásaival és életerős bombáival számos nemzetközi kupamérkőzésen segítette győzelemre az FTC csapatát, a magyar válogatott pedig annak idején egy igencsak emlékezetes góllal juttatta ki az Európa-bajnokságra. Hálásak vagyunk, hogy aktív sportolói pályafutása után sem fordított hátat a futball világának, hanem a József utcai Volán Klub megnyitásával egy olyan törzshelyet adott a magyar szurkolóknak, ahol a sör mellé a magyar labdarúgás aranykoráról szóló anekdoták jelentik a kísérőt. Engedje meg, hogy 75. születésnapja alkalmából gratuláló családtagok és barátok mögé sorakozva én is tisztelettel köszöntsem, valamint sok erőt, sikert és jó egészséget kívánjak. Isten éltesse sokáig! Tisztelettel: Orbán Viktor