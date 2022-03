Több ajándékot is kapva győzött a válogatott Belfastban

Sokat szoktuk emlegetni az egyes csapatok összértékét, különösen akkor, amikor egy magyar csapat egy nálánál jóval többre taksált ellenféllel találkozik: érzékeltetni, hogy még a döntetlen is bravúr, és magyarázza az esetleges vereséget. A sportszerűség azt kívánja, hogy ezt most tegyük meg. A Transfermarkt szerint a magyar válogatott keretének becsült összértéke a megsérült Gulácsi Péter és Botka Endre, valamint az U21-es válogatotthoz visszatért Baráth Péter nélkül is 77.15 millió euró, vagyis csaknem a háromszorosa az északírekének (27.58 millió).

Az átigazolási hírportál alapján a 28 millió euróra taksált Szoboszlai Dominik egymaga többet ér, mint a szigetországiak teljes, 25 fős kerete, amelyben a legértékesebb játékos a másodosztályú Middlesbrough középhátvédje, Paddy McNair, 6 millió euróval. Ebből tehát az következik, hogy Észak-Írország ellen Magyarország számított esélyesnek. Mindenesetre a belfasti Windsor Parkban eddig négyszer játszott a magyar válogatott, és még egyszer sem kapott ki.