Az Újpest nemrég még kieső helyen állt, ma már Európába vágyik

– Sikerült kijönnie a gödörből, amibe Fehérváron került, rengeteget segített nekünk – dicsérte Zivzivadzét az ügyvezető. – Jelenleg még a Fehérvár játékosa, de szeretnénk, ha hosszabb távon nálunk maradna. Ő is szívesen folytatná itt, de ennek egy háromoldalú megbeszélésen kell eldőlnie.

Legutóbb Pakson nyert az Újpest Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Berta Csaba szerint Zivzivadze mindenképpen jó példa, de nem csak múlt, hogy az Újpest összekapta magát az utóbbi időben.

– Télen több minőségi játékost is sikerült igazolnunk kulcspozíciókba, megtaláltuk a hiányzó fogaskerekeket, akiknek az érkezése pozitív hatással volt a már nálunk lévő labdarúgókra is. Természetesen Milos Kruscsics edző szerepe is fontos volt ebben, hiszen szerkezetet váltott az őszhöz képest, ami mindig kockázatos, és megtalálta a játékosok helyét a csapatban.

Kádár Tamás túl messzire ment

Muszáj hozzátennünk: kivéve Kádár Tamásét. Az 57-szeres válogatott védő volt papíron az Újpest legnagyobb téli fogása, hétévnyi légióskodás után tért haza Kínából a nemzeti csapat korábbi alapembere.

Csakhogy hamar összerúgta a port Kruscsics mesterrel, aki büntetésből kitette őt a keretből.

– Kádár Tamás jelenleg a második csapattal készül határozatlan ideig a vezetőedző döntése alapján – erősítette meg Berta Csaba. – Jelentős lemaradással érkezett hozzánk Kínából, és átlépett egy olyan határvonalat az edzőnél, ami nála nem megengedett. Hosszú távú szerződése van, szerepel a terveinkben, de a játékosok jövőjéről csak az idény végén tudunk beszélni.