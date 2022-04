„Előbb elfáradok, mint az új szívem” – javul Fazekas Róbert állapota

– Gyakorlatilag minden nap mozgok az orvosi javaslatok alapján, hat-hét kilométert sétálok, kerékpározok, lassan a futást is elkezdhetem, és a ház körüli teendőket, a kerti munkát is elvégzem – ecsetelte Fazekas. – Fizikálisan még utol kell érnem magam, sokszor azt érzem, én előbb elfáradok, mint az új szívem. De ha így halad tovább a rehabilitációm, egy év múlva ismét teljes értékű leszek.

Mint korábbi sportolónak, nekem mindenképpen lelki nyugalmat ad, hogy újra tudok mozogni. Persze most már csak hobbiszinten fogok sportolni, de még az sem kizárt talán, hogy visszatérek az atlétika pályára is.

A 46 éves korábbi diszkoszvető még nem mehet emberek közé, így otthon lábadozik.

– Eleinte otthon is alig lehettünk egy légtérben, de három hónap kórház után így is ajándék volt, amikor haza tudtam térni. Annak ellenére, hogy egyébként nagyon barátságosak, kedvesek voltak velem, és mindenki mással is – nem arról volt szó, hogy különleges bánásmódot kaptam volna –, azért a három hónap bezártság megviseli az embert.

Hogy mit jelentett Fazekas Róbertnek az új szív?

– Én úgy érzem, gyakorlatilag visszakaptam az életemet. Akármennyire akarnám szépíteni, a végét jártam, ha nem kapok új szívet, sok jóra nem számíthattam volna. Most viszont jobban érzem magam, mint mondjuk hat évvel ezelőtt.

Ugyanakkor hamarosan a hétköznapi problémákra is gondolnia kell, például arra, hogy miből él majd meg. Az egészségügyi állapota már nem teszi lehetővé, hogy fizikailag megterhelő munkát vállaljon.

– El kell tartanom a családomat, most új állást keresek. Korábban dolgoztam őrző-védő cégnél is, ez most már például nem jöhet szóba. Konkrétumok még nincsenek, de ajánlatok már vannak – árulta el Fazekas.

Borítókép: Fazekas Róbert (Fotó: Michael Steele/Getty Images)