Liu Shaoang örök érvényű dicsőségben részesült

Az avató ünnepségen Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros polgármestere és Liu Shaoang leplezte le az újabb névvel, újabb sikerrel gazdagodott Olimpikonok Falát, amelyre immár másodszorra került fel az ő neve. Az eseményen részt vett még az olimpiai bronzérmes vegyes váltóból Jászapáti Petra, valamint belvárosi lakosként Kékesi Márton alpesi síző, továbbá Kónya Ádám sífutó, Pónya Sára sífutó és Varnyú Alex rövidpályás gyorskorcsolyázó. Az olimpikonok mellett jelen volt Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár és Böröcz László országgyűlési képviselő.

– A kimagasló sportsikerek amellett, hogy elismerésre, tiszteletre és büszkeségre indítanak bennünket, lendületet adnak nekünk a sportoláshoz, a mozgáshoz, az aktív életmódhoz is. A Belváros ennek is egyértelmű példája – mondta beszédében Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester.

Ezzel a 2014-ben igazi közösségi térként átadott Olimpia park lakossági igényeknek megfelelő, jelenleg zajló funkcióbővítésére utalt. A szabadtéri mozgáshoz, sporthoz eddig több mint kétezer négyzetméteres játszótér, valamint futballra, kézilabdára és kosárlabdára egyaránt alkalmas sportpálya nyújtott lehetőséget, most mindezt a park körüli futópályával egészítik ki, amelyet hamarosan birtokba is vehetnek a sportolni vágyók.

Liu Shaolin Sándor a pekingi téli játékok után úgy döntött, a következő hónapokban inkább feltöltődik, Liu Shaoang viszont hazaérve bejelentette, hogy indul az áprilisi világbajnokságon. Az immár kétszeres olimpiai bajnok kiválóság szombaton utazik el a magyar küldöttséggel, de előtte még részt vett az ünnepségen.

– Igyekszem kizárni a gondolataimból, hogy olimpiai és világbajnok vagyok, inkább az lebeg a szemem előtt, hogy olyan versenyző vagyok, aki újra és újra teljesíteni akar és bizonyítani akar – mondta Liu Shaoang. A pekingi aranyérmét pedig így jellemezte:

Ez egy olyan dolog, amit nem fogok elfelejteni.

Sportfejlesztések a Belvárosban

Az V. kerületi sportfejlesztések közül Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester kiemelte azt is, hogy bár a 2018. évi téli olimpia dicsőségfalának avatásakor még nem volt korcsolyapálya a Belvárosban, a mögöttünk hagyott téli szezonra ez is megvalósult, és több ezer V. kerületi lakos élt a Belváros Önkormányzata által biztosított ingyenes korcsolyázási lehetőséggel. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Böröcz László országgyűlési képviselő egykori V. kerületi alpolgármesteri munkásságának köszönhetően indult el a Belváros ifjú sportolója ösztöndíjpályázat, amely azóta is nagy népszerűségnek örvend a belvárosi fiatalok körében.

A program történetének kiemelkedő sikere, hogy Kékesi Márton, a 2020. év különdíjasa immár a második téli olimpián képviselte Magyarországot mint az V. kerület lakosa. Végezetül köszönetet mondott az olimpikonoknak, paralimpikonoknak, siketlimpikonoknak, amiért „együtt örülhetünk a sikereiknek, példaképként állnak előttünk, és mindezzel hozzájárulnak, hogy részesei legyünk annak az élménynek, amit csak a sport adhat számunkra”. A köszönetnyilvánítás teljességével harmonizál, hogy az Olimpia parkban az Olimpikonok Fala mellett 2016-ban a paralimpikonoknak is dicsőségfalat létesítettek, és a napokban jelentették be, hogy Böröcz László és Tapolczai Gergely országgyűlési képviselők kezdeményezésére a Magyar Siketsport Napjára már a Siketlimpikonok Fala is állni fog.