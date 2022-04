Másfél körön múlott, de Verstappen legyőzte Leclerc-t

Max Verstappen (Red Bull) az idény során először volt a leggyorsabb az időmérőn, tehát a szombati sprinten őt illette meg az első rajtkocka. A világbajnoki éllovas Charles Leclerc (Ferrari) szerezte meg a második helyet, míg Lando Norris (McLaren), Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren), Sergio Pérez (Red Bull), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Sebastian Vettel (Aston Martin) és Carlos Sainz (Ferrari) volt az első tíz további sorrendje.

A sprinfutamon a második helyről indult Leclerc jól kapta el a rajtot, Verstappent megelőzve azonnal az élre állt. A holland pilótának Norrisszal szemben is védekeznie kellett, de megtartotta pozícióját. Pérez startja is remekül sikerült, felzárkózott az ötödik helyre. Hozzá hasonlóan Sainz is kettőt lépett előre, a nyolcadik helyre.

Már az első körben pályára hajtott a biztonsági autó, mivel Pierre Gasly (Alpha Tauri) és Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) összeért, és a koccanás miatt utóbbi autója összetörve, a pálya mellett végezte.

A negyedik kör végéig vezette a mezőnyt a biztonsági autó, ekkor Leclerc, Verstappen, Norris, Magnussen, Pérez, Ricciardo, Alonso, Sainz, Vettel, Bottas volt a sorrend. Az újraindítás után nem került veszélybe Leclerc vezető helye. A másik Ferrarival Sainz közben a hátsó traktusokban harcolt, a 7. körben Alonsót megelőzve feljött a hetedik helyre. Pérez a 8. körben levadászta Magnussent, később Norris mellett is elment, és megszerezte a harmadik helyet.

Míg a középmezőnyben zajlott a csata, az élen nyugalom honolt a 17. körig. Ekkor azonban Verstappen felzárkózott egy másodpercen belülre Leclerc mögé. Mint kiderült, a monacói Ferrarija elveszítette a tapadását, így a holland egyre közelebb került hozzá, és a 20. körben meg is előzte. Leclerc küzdött az abroncsaival, nem tudott visszatámadni, meg kellett elégednie a második hellyel.

Verstappen győzelmével ért véget az F1 történetének negyedik sprintfutama, ennek értelmében nyolc pontot szerzett, és ő indulhat az élről a vasárnapi nagydíjon. Leclerc, Pérez, Sainz, Norris, Ricciardo, Bottas és Magnussen ért még célba pontszerző helyen (7-6-5-4-3-2-1 eloszlásban jutalmazták őket). A Mercedesek – az időmérőhöz hasonlóan – nem fértek be az első tízbe.

A 63 körös futam vasárnap 15 órakor kezdődik.

A vasárnapi futam rajtsorrendje:

1. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

2. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

Carlos Sainz (spanyol, Ferrari)

3. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren)

4. sor:

Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo)

Kevin Magnussen (dán, Haas)

5. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Alpine)

Mick Schumacher (német, Haas)

6. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri)

7. sor:

Sebastian Vettel (német, Aston Martin)

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

8. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Esteban Ocon (francia, Alpine)

9. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

10. sor:

Nicholas Latifi (kanadai, Williams)

Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo)



Russell nyerte az utolsó tréninget George Russell volt a leggyorsabb az imolai versenyhétvége második, szombati szabadedzésén. A tréning a pénteki kvalifikációhoz képest száraz körülmények között, eseménytelenül zajlott. Pérez végzett a második helyen, a további sorrend Leclerc, Hamilton, Alonso, Sainz és Verstappen volt.

Borítókép: Max Verstappen Imolában (Fotó: MTI/AP/Luca Bruno)