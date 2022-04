Lewis Hamilton megint kiakadt: Nem fogom levágni a fülemet!

Lewis Hamilton életét a Formula–1 idén menesztett versenyigazgatója, az ausztrál Michael Masi is megkeserítette a tavalyi szezonzárón, Abu-Dzabiban hozott döntésével. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) vizsgálata szerint a futam legvégén egy baleset után jóhiszeműen járt el, de hibázott a biztonsági autós újraindítás során. Ami oda vezetett, hogy Max Verstappen (Red Bull) lett először világbajnok, nem pedig Hamilton nyolcadszor. A FIA döntésének értelmében idén a német Niels Wittich és a portugál Eudardo Freitas között megosztják a versenyigazgatói feladatkört. A szezon első három állomásán, a bahreini, a szaúdi és az ausztrál nagydíjon Wittich volt a főnök, aki Melbourne-ben hosszú eligazítást tartott a pilótáknak, többek között arról is, hogy a biztonságukat kiemelten kezeli.

Emlékeztette a versenyzőket egy régi, 2005 óta érvényben levő előírásra, mely szerint az autóban ülve tilos ékszereket – beleértve a testékszereket – viselniük, mert ez balesetveszélyes. Wittich közölte, hogy ezt a szabályt eddig meglehetősen lazán kezelték, de ezután ellenőrizni fogják a betartását. Az új versenyigazgató azt is bejelentette, hogy a versenyzők overall alatt viselt ruházatán is szigorítanak, és ezentúl csak az FIA által hitelesített, az overallhoz hasonlóan tűzálló alsóneműt lehet hordani.

Lewis Hamilton az ékszerviselési tilalomra reagálva megjegyezte, hogy ennek az előírásnak nem tud eleget tenni, mert a jobb fülében levő piercingektől akkor sem tudna megszabadulni, ha akarna.

– Nem tervezem kivenni őket. Ezek személyes dolgok, és hagyni kellene, hogy az légy, aki vagy. És olyan dolgokról van szó, amiket lehetetlen kivenni, mert a jobb fülemben levők összenőttek a fülcimpámmal. Csak az lehetne a megoldás, ha levágnám a fülemet; szóval a piercingek maradnak – szögezte le Lewis Hamilton.

Érdekesség, hogy Hamilton bal füléről nagyságrendekkel több fotót találhatunk, ő maga is sokkal inkább arról oszt meg képeket. Nagy kérdés, hogy az ebbe betett piercingekkel mi lesz, ezeket majd kiszedi a futamokra?

No de ITT látható egy exkluzív fotó a jobb fülről is a híres, eltávolíthatatlan piercinggel.

Daniel Ricciardo, a McLaren versenyzője arról beszélt, hogy ő megérti Wittich törekvéseit, és ő még gyűrűt vagy szerencsét hozó karkötőt sem visel, így neki nem okoz problémát betartani a szabályt. Az ausztrál pilóta ugyanakkor bevallotta, hogy a tűzálló alsóneműről most hallott először.

Borítókép: A Daily Star Sport tálalásában Max Verstappen jól szórakozik Lewis Hamiltonon (Forrás: Twitter/Daily Star Sport)