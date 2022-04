Van, amit eltitkolnak a Giro d’Italia szervezői a magyar rajongók elől

Az először 1909-ben megrendezett, s az idén már 105. kiadásához érkezett Giro d’Italia történetében ez a tizennegyedik alkalom, hogy a rajt nem Olaszországban van. A Grande Partenza, azaz a Nagy Rajt során három nap alatt három magyarországi szakaszon csap össze a mezőny. Jövő pénteken Budapest–Visegrád szakasszal indul a háromhetes viadal, szombaton Budapesten egyéni időfutamra kerül sor, vasárnap pedig Kaposvárról Balatonfüredre teker a mezőny – hogy utána repülővel átdobják Szicíliába.

De már a rajt előtt két nappal csúcsforgalom lesz nálunk, a hivatalos csapatbemutatót szerdán a tartják meg a Hősök terén, ahol a Giro-falu is épül. Az olasz körverseny rajtjával, az első három szakasszal Magyarország hatalmas reklámot kap, hiszen a Giro d’Italia közvetítése hozzávetőleg százötven országba jut el, és több mint nyolcszázmillió érdeklődőt szögez a képernyők elé. Akik a többórás adásokban a versenyzőkkel együtt az útvonal menti településeken is átsuhannak, és csodálhatják a professzionális, helikopterről is készülő felvételeket.

A Grande Partenza, azaz a Nagy Rajt és az országimázs

Ahhoz, hogy a Girón képbe kerültünk, elengedhetetlen a magyar kormány elkötelezettsége a kerékpározás, a kerékpársport mellett; erre az esemény szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján Schneller Domonkos, a miniszterelnökség helyettes államtitkára, a Giro szervezőbizottságának elnökségi tagja is rámutatott.

– Hazánkban a lakosság hetven-nyolcvan százaléka valamilyen módon rendelkezik kerékpárral. Sokan használják munkába járásra és napi szintű közlekedésre, továbbá szabadidős sporttevékenységre, s itt van a versenysport számtalan szakággal. A kormány az elmúlt tíz évben rengeteget tett azért, hogy minden területen előreléphessünk. Az elmúlt években több mint hatszáz kilométer kerékpárút épült, 2017 óta pedig pedig az európai uniós forrásokon felül a hazai költségvetésből évente tíz-tizenkét milliárd forintot költünk a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységének köszönhetően megújult a Budapest–Szentendre útvonal, ugyanez igaz a Dunakeszi felé vezető kerékpárútra, valamint a korábban eléggé leharcolt állapotba került Balaton körüli hálózatra és a Tisza-tó körüli infrastruktúrára is. S amíg valaki a Balaton északi partján végigrobog autóval, és nem áll meg egyszer sem, addig a kerékpáros többször is, fogyaszt és beugrik a helyi kis boltba, ezzel is bevételhez juttatja a helyieket, segíti a belföldi turizmust, ebből az aspektusból is nézni kell a kerékpározást. A Nagy Rajt ugyanakkor nemcsak az országimázs, valamint a kül-, illetve belföldi turizmus pillanatnyi fellendülését támogatja, hanem az országúti kerékpározás fókuszba helyezésével segíthet abban, hogy a közlekedési kultúránk is fejlődjön annak érdekében, hogy vigyázzunk egymásra és az autósok az országutakon edző, illetve közlekedő kerékpárosokat ne akadályoknak, hanem közlekedési partnereknek tekintsék – jegyezte meg a helyettes államtitkár, aki az élsporthoz kanyarodva sorolhatta a már a világ legjobbjai között tekerő Valter Attila, Dina Márton, Fetter Erik, Peák Barnabás és Vas Kata Blanka nevét.

Valter Attila: Más lesz a kerékpársport megítélése

Valter Attila a tavalyi Girón három napon át viselhette az összetettben vezetőt megillető rózsaszín trikót. Bevallása szerint idén szeretne szakaszt nyerni, de nem csak ekörül járnak a gondolatai.

– A Giro d’Italia minden kerékpárszerető ember életében órási esemény, bízom benne, hogy Magyarországon is több tízezren lesznek az útvonal mentén, és biztos vagyok benne, hogy a Girónak hosszú távon is rengeteg pozitív hozadéka lesz itthon. S szerintem ezután egész más lesz a kerékpársport megítélése is. Nemcsak mint versenyző, hanem a rendezvény egyik nagyköveteként, a szervezők nevében előre is köszönöm mindenkinek, hogy türelmesek és rugalmasak a háromnapos rendezvény alatti forgalomkorlátozások, útlezárások és parkolási tilalmak kapcsán – mondta a francia Groupama-FDJ csapatát erősítő 23 éves Valter, aki március elején negyedik lett az egyik legrangosabb egynapos versenyen, a Strade Binchén, a múlt héten pedig ötödikként zárta az alpesi körversenyt.

Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Valter mellett még két honfitársunk lesz ott a 184 fős mezőnyben. Peák Barnabás (Intermarché-Wanty) helye is biztos, továbbá az EOLO-Kometa két magyar bringása, Fetter Erik és a tavaly már Giro-résztvevő Dina Márton közül az egyikük helyet kap az olasz csapat keretében, de az még nem dőlt el, hogy melyikük. Emellett az Israel Start-Up Nation stábjában tevékenykedik Dér Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Balázs Tibor operatív vezető elmondta, hogy május 4-én a Hősök terén a csapatbemutató már lezárásokkal jár az Andrássy és a Dózsa György út egy részén. Hasonlóképp érinti az első szakasz lassú rajtja a főváros belvárosát, akárcsak a másnapi időfutam. Két és fél órával a verseny adott területre érkezése előtt kezdődnek a zárások, ezt követően érkezik a reklámkaraván, amely már a mezőny előtt jóval biztosítja a nézők szórakoztatását, ekkor még a lehetséges pontokon biztosítják az autósforgalom, illetve a gyalogosok áthaladását az útvonalon. A mezőny előtti rendőri felvezetés után viszont már nem lesz engedélyezett az út keresztezése. A járványügyi szabályok miatt a rajt- és célterületeken közvetlenül nem közelíthetik meg a bringásokat, ám így is láthatók lesznek a versenyzők, a csapatkocsik. Az, hogy hol a lesz versenyzők engedélyezett „szemetelő zónája”, hétpecsétes titok, az olasz szervezők nem szeretnék, ha nagy tömegek vonulnának oda, ahol a versenyzők menet közben kidobják a kulacsaikat az út szélére – ami nagy „kincs” a rajongók számára.

A sajtótájékoztatón az ír Stephen Roche sportszakmai tanácsadó, a Giro 1987-es bajnoka hangsúlyozta, remek érzés látni, amikor rózsaszínbe borulnak a városok, a falvak, és rózsaszínre festett arcú szurkolók, köztük számos gyermek biztatja az utak mentén az elhaladó mezőnyt, így igazi fesztiválhangulat alakul ki. Roche tényleg tudja, milyen ez, de a jövő héten nekünk is részünk lehet benne.

A 2022-es Giro d’Italia magyarországi szakaszai:

1. szakasz, május 6., péntek: Budapest–Visegrád, 195 km

2. szakasz, május 7., szombat: Budapest, 9,2 km, időfutam

3. szakasz, május 8., vasárnap: Kaposvár–Balatonfüred, 201 km

Borítókép: Mindenhol nagy fesztivál kíséri a Giro d’Italiát (Forrás: Giro Hungary 2022/Facebook)