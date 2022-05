Immár Hollandia is a Fradi radarja alá esik

Igazán jó ajánlólevél, hogy Mats Knoester a Feyenoordban nevelkedett. Az már kevésbé, hogy eddigi klubja, a Heracles – ahol a magyar válogatottban már bemutatkozott Szőke Adrián futballozik – a 2021–22-es idény végén kiesett a holland első osztályból, az Eredivisiéből. Személy szerint a sokszoros korosztályos válogatott, jelenleg 23 éves hátvéd jó idényt futott, alapembere, több meccsen a csapatkapitánya volt a Heraclesnek.

Egyértelműen a Fradi kiterjedt játékosmegfigyelői hálózatára utal, hogy Mats Knoesterra is felfigyeltek a klubnál. Ricardo Moniz edzői korszaka idején ugyan voltak holland játékosai a zöld-fehéreknek, azóta viszont nem.

Mats Knoester az FTC második nyári szerzeménye a mali Adama Traoré után.

A Bajnokok Ligája selejtezőjére készülő magyar bajnokkal kapcsolatos másik csütörtöki hír is érdekes. A Daily Record nevű skót lap arról számolt be, hogy Celtic a magyar zöld-fehér klub marokkói csatárával, Ryan Mmaee-val kíván erősíteni. A skót lap szerint a Celtic már hónapok óta figyeli a Ferencváros támadóját, akit közvetlen közelről is láthattak, hiszen az Európa-liga csoportkörében kétszer is pályára lépett a glasgow-i csapat ellen. Az idei bajnoki cím után a Celtic újra a Bajnokok Ligájában indulhat. A skót lap arról ír, hogy a bajnokcsapatnak égetően szüksége lenne egy csatárra.

Ryan Mmaee remek formában futballozott a 2021–2022-es kiírásban, már ameddig tehette. 37 tétmérkőzésen összesen 19 gólt szerzett és 11 gólpasszt osztott ki, az NB I-re szűkítve 21 találkozón 13 gól a mérlege, amivel az FTC házi gólkirálya. A marokkói csatár a tavasszal bokasérüléssel kínlódott, az utolsó meccseket ki is hagyta, mert megműtötték annak reményében, hogy a BL-selejtezőre már felépül.

A Ferencváros tavaly nyáron 750 ezer euróért vette meg Ryan Mmaee-t a ciprusi AEL Limasszoltól. A csatár piaci értéke azóta látványosan emelkedett, a Transfermarkt jelenleg 1,8 millió euróra teszi.

Hozzátéve, hogy a szerződése majd csak 2024 nyarán jár le, a Celticnek valószínűleg ennél is többet kell fizetnie érte, ha valóban meg akarja szerezni.

Borítókép: Orosz Pál vezérigazgató büszkén pózol Mats Knoesterrel (Fotó: Fradi.hu)