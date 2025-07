Kocsis Máté tette helyre Magyar Pétert, miután a Tisza elnöke előre hozott választásokat követelt

„Ez már megint mi volt, Péter? Felszólítod a miniszterelnököt, hogy holnap jelentse be az előre hozott választásokat?! Anyám, borogass! Mindig is egy megbízhatatlan alak voltál, de téged mostanában egyáltalán nem lehet komolyan venni, már ne is haragudj”– reagált a közösségi oldalán Kocsis Máté a Tisza Párt elnökének legújabb posztjára.

Magyar Péter újra előre hozott választást követel. Forrás: YouTube

Magyar Péter péntek délután azt üzente Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy a szombati beszédében Tusványoson szedje össze végre a bátorságát, és írják ki az előre hozott választást októberre.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a reagálásban azonban emlékeztetett: a pártelnök már év elején is ezt követelte, de abból sem lett semmi. „Képzeld el, Gyurcsány is mindig előre hozott választásokról fantáziált, aztán nézd meg, hol van most” – mutatott rá.

„Tudod jól, hogy ‘26-ban nagy zakó lesz abból, amit csinálsz, de szedd már össze magad egy kicsit! Te akarsz előre hozott választásokat? Hát nincs egy épkézláb embered se, aki indulna! A sajátodon kívül te magad sem tudsz egyetlen nevet sem mondani a választókerületekben”

– fogalmazott, majd úgy folytatta: „Az egy dolog, hogy hülyét csinálsz magadból ország-világ előtt, amikor bejelented, hogy hány százalékon állnak a fantomjelöltjeid itt-ott, de legalább ne adjál már feladatokat a miniszterelnöknek a nem létező előre hozott választásokkal kapcsolatban.”

„Tudjuk, nagyon zavar téged, hogy ezen a héten nem rólad szólnak a hírek, nem veled van tele a sajtó, és az is, hogy a nyár közepi felmérésekben a személyes megítélésed romlott. (Annyira bepánikoltál ezen, hogy a múlt héttől dél-amerikai lájkolók tízezreivel pörgeted az egyre unalmasabb oldalad.) Szóval arra kérnélek, próbálj megnyugodni, fejleszd inkább a boksztudásodat egy tekercs WC-papíron, és ne szórakoztasd a nagyérdeműt baromságokkal!”

– zárta a bejegyzését Kocsis Máté.