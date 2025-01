Nincs realitása egy előre hozott választásnak az elemző szerint

Nincs politikai és társadalmi realitása egy előre hozott választásnak Magyarországon – többek között erről beszélt az Alapjogokért Központ vezető elemzője pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Szikra Levente elemző (Forrás: Hír TV/Youtube)

Szikra Levente szerint annak ellenére, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke párhuzamba állítja a kettőt, nincs hasonlóság a jelenlegi helyzet és az őszödi beszéd utáni állapotok között, amikor az akkor ellenzékben lévő Fidesz kérte az előre hozott választást a kormánytól. Akkoriban egy óriási erkölcsi válságba került az ország az akkori miniszterelnök szavai miatt, a válság pedig arról szólt, hogy a kormánypárt mást teljesített, mint amit megígért – mondta az elemző. Kiemelte: ma ilyennek még a csíráját sem láthatjuk, és jelenleg egy olyan kormánya van az országnak, amely sorozatosan kapott nagyon komoly társadalmi felhatalmazást azokon a választásokon is, amelyek nem a kormányzásról szóltak. Megjegyezte, ilyen volt a tavalyi európai parlamenti választás is, amelyet a Fidesz–KDNP fölényesen megnyert.

Válsághelyzet feloldása Európában

Szikra Levente arról is beszélt, az európai demokráciákban bevett intézmény az előre hozott választás, mely általában valamilyen politikai válsághelyzet feloldására szolgál. Alapvetően akkor merül fel, ha egy kormány mögül eltűnik a legitimáció, a társadalmi támogatottság, de erről Magyarországon egyáltalán nem beszélhetünk – értékelt. Elmondta, ha most vasárnap tartanának egy előre hozott választást, a mérvadó közvélemény-kutatások szerint a Fidesz–KDNP győzne, a felmérések kormányváltásról nem árulkodnak. Megjegyezte, vannak olyan baloldali intézetek, amelyek ellentétes méréseket tettek közzé, de szerinte

ezek manipulált felmérések, amelyek egy olyan politikai hangulat kialakításáról szólnak, mintha nem lenne esélye a kormány újrázásának.

Az elemző hangsúlyozta, ha valósak lennének ezek a közvélemény-kutatások, egy ilyen kihívó pozícióban lévő párt elindulna a Tolna vármegyei időközi országgyűlésiképviselő-választáson, ahol bebizonyíthatná, hogy igazak a felmérések, és valóban övé a társadalmi többség. Mivel a Tisza Párt el sem indul, Szikra Levente arra következtet, hogy a szervezet saját maga sem bízik a vezetését mutató felmérésekben és saját képességeiben. Úgy fogalmazott, az Európai Unió intézményeinek működését meghatározó brüsszeli vezetők folyamatosan háttérbe szorulnak, és azt láthatták, hogy 2024-ben jelentősen erősödtek a velük szemben kritikus erők.

Magyar Péter nem önálló szereplő

Szikra Levente szerint e vezetők célja az, hogy minél hamarabb kormányváltást idézzenek elő Magyarországon, hogy saját ideológiai motivációjú hatalmú törekvéseiket meg tudják valósítani. Az elemző azt mondta, Magyar Péter nem önálló szereplő, hanem elsősorban saját nemzetközi szövetségeseinek szeretne eleget tenni, és nem Brüsszelben képviseli Magyarországot, hanem Brüsszelt képviseli Magyarországon. Mint mondta, a Tisza Párt tevékenysége is ebbe a körbe illeszkedik, amelyet az is alátámaszt, hogy korábban Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke kijelentette, azt szeretnék, ha Magyar Péter vezetné az országot, és a Tisza Párt kerülne hatalomra. Szikra Levente az M1 aktuális csatorna műsorában is nyilatkozott a témában, ahol elmondta, az európai politikai helyzetben tavaly az EP-választáson és több tagállami választáson is jelentősen

erősödtek a mai brüsszeli politikai irányvonallal szemben álló erők, ezért van oka az aggodalomra a brüsszeli politikai vezetőknek.

A rádióműsorban tett kijelentését ismételve az elemző kiemelte, a jövő heti Tolna vármegyei időközi választáson Magyar Péter nem mert elindulni sem személyében, sem a pártja nem mert jelöltet állítani. A vezető elemző szerint, amellett, hogy a párt sem hiszi el a manipuláltnak tűnő baloldali közvélemény-kutatásokat, amelyek a vezetését állítják, ez azt is mutatja, hogy a Tisza Párt valójában szervezeti értelemben nem létezik. Kifejtette, a párt nem fedi le az országot, nincs komoly tagsága és belső szervezete. Szikra Levente szerint ezek alapján komolytalan felvetés az előre hozott választás követelése. Az M1 műsorában az elemző hangsúlyozta, Magyarországon nincsen semmilyen olyan körülmény, amely indokolná az előre hozott választás megtartását.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)