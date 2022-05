Jürgen Klopp múltja alapján veszít, de döntőbe jut a Liverpool

– Ígérem, a Cerámicában minden más lesz, sokkal nagyobb kihívás elé állítjuk őket – jósolt a Liverpool elleni visszavágóra Unai Emery, a Villarreal vezetőedzője, miután a csapata 2-0-s vereséget szenvedett Angliában az elődöntő első felvonásán a múlt héten.

Az Estádio de la Cerámica éppolyan törpe az óriások földjén, mint a komplett Villarreal a BL végjátékában. Alig több mint 23 ezren férnek el a spanyol klub stadionjának lelátóin, ami így is a fél várost jelenti, hiszen Villarrealt mindössze ötvenezren lakják. A csapat keretértéke, a 382 millió euró is eltörpül a Liverpool 900 milliós serege mellett, de így volt ez a negyeddöntőben is, amelyben a Bayern München elesett a Cerámica lábainál.