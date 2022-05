Nagy Ádám vezérletével egy lépésre van a Serie A-tól a Pisa csapata

A Serie B-ben a Lecce és a Cremonese végzett az első két helyen, így feljutott Serie A-ba, de a rájátszásban még a tabella nyolcadik helyezettjének a Perugiának is lett volt esélye felkerülnie az élvonalba. Az alapszakaszban a 3–8. helyeken Pisa, Monza, Brescia, Ascoli, Benevento, Perugia volt a sorend. A play-off első körében a Benevento idegenben 1-0-ra verte az Ascolit, a Bresca otthon 3-2-re a Perugiát, s a két győztes jutott be az „elődöntőbe”. Itt már oda-visszavágós párharcok következtek; a Pisa a Benevento, valamint a Monza és a Brescia között.

A Pisa, az 59-szeres válogatott Nagy Ádám csapa az első mérkőzésen 1-0-ra kikapott Beneventóban, a hazaiak a 85. percben találtak be, honfitársunk végig a pályán volt. A szombati visszavágón a Pisa már a 11. percben megszerezte a vezetést a líbiai Ahmed Benali találatával, s több gól nem is esett. Ám a házigazdának az egygólos siker így is elég volt, mert a a versenykiírás szerint amennyiben összesítésben döntetlenre végeznek a felek, az a gárda jut tovább, amely előrébb végzett a bajnokságban. A Pisában Nagy Ádám ezt a találkozót is végigjátszotta, és az olasz beszámolók szerint a 26 éves középpályás csapata egyik legjobbja volt.

A Monza–Brescia párharcban az első meccset a Monza 2-1-re megnyerte idegenben, a visszavágót ma játsszák. Nagy az esély, hogy a papírformának megfelelően az alapszakasz harmadik helyezettje, a Pisa a negyedikkel csap össze a feljutásért. Az első mérkőzést május 26-án, csütörtökön, a visszavágót három nappal később játsszák, s a Pisa utóbbi meccsen otthon léphet pályára.

A Pisa szurkolói szombaton már a találkozó előtt is kitettek magukért:

A Fiorentina szombaton este 2-0-s győzelmet aratott a vendég Juventus felett a Serie A 38., utolsó fordulójában, így a következő idényben a Konferencia-ligában szerepelhet. Az vasárnap dől el, hogy ki nyeri a bajnokságot; s az éllovas Milan döntetlennel biztosan révbe ér a Sassuolo elleni idegenbeli összecsapásán. Azonos pontszám estén az egymás elleni találkozók döntenek, és a Milan–Inter összevetésben az előbbi a jobb (1-1, 2-1). Vasárnap este dől el az is, hogy a Genoa és a Venezia mellett a Salernitana vagy a Cagliari búcsúzik az élvonaltól.

Serie A, 38. (utolsó) forduló:

Atalanta–Empoli 0-1 (0-0)

Fiorentina–Juventus 2-0 (1-0)

Lazio–Verona 3-3 (2-2)

Genoa–Bologna 0-1 (0-0)

Torino–Roma 0-3 (0-2)

vasárnap játsszák:

Spezia–Napoli 12.30

Internazionale–Sampdoria 18.00 (tv: Sport 2, körkapcsolás)

Sassuolo–Milan 18.00 (tv: Sport 2, körkapcsolás)

Venezia–Cagliari 21.00 (tv: Sport 2, körkapcsolás)

Salernitana–Udinese 21.00 (tv: Sport 2, körkapcsolás)

A tabella:

1. AC Milan 37 66-31 83 pont – Bajnokok Ligája-csoportkörös

2. Internazionale 37 81-32 81 – BL-csoportkörös

3. SSC Napoli 37 71-31 76 – BL-csoportkörös

4. Juventus 38 57-37 70 – BL-csoportkörös

6. SS Lazio 38 77-58 64 – Európa-liga-csoportkörös

5. AS Roma 38 59-43 63 – El-csoportkörös

7. Fiorentina 38 59-51 62 – Konferencia-liga-selejtező

8. Atalanta 38 65-48 59

9. Hellas Verona 38 65-59 53

10. Torino 38 46-41 50

11. Sassuolo 37 64-63 50

12. Bologna 38 44-55 46

13. Udinese 37 57-58 44

14. Empoli 38 50-70 41

15. Sampdoria 37 46-60 36

16. Spezia 37 41-68 36

17. Salernitana 37 33-74 31

18. Cagliari 37 34-68 29

19. Genoa 38 27-60 28 – már kiesett

20. Venezia 37 34-69 26 – már kiesett

Borítókép: Nagy az öröm Pisában, de egy akadályon még túl kell jutnia a csapatnak. Nagy Ádám alul a bal oldalon, 16-os számmal a nadrágján (Forrás: Facebook/Pisa Sporting Club)