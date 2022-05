Oroszország Ázsiába „menekülne” az európai szankciók elől

Az európai sportszövetségek több szankciót is bevezettek Oroszország ellen Ukrajna megszállása miatt. Így tett a kontinens labdarúgásának fő szerve, az UEFA is, amely kitiltotta az orosz válogatottakat és klubcsapatokat az általa szervezett versenysorozatokból a zajló idényben, illetve elköltöztette a Bajnokok Ligája idei döntőjét is, amit így május 28-án Szentpétervár helyett Párizsban rendeznek meg.

Az Európai Labdarúgó-szövetség hétfőn bejelentette, hogy a következő idényre is fenntartja az oroszok elleni szankciókat, tehát az országból érkező csapatok továbbra is tiltólistásak az UEFA-rendezvényeken. Oroszország emellett szerette volna megrendezni a 2028-as, esetleg a 2032-es Európa-bajnokságot, de pályázatai a kukában landoltak.