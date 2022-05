Folytatódhat a gólpárbaj a döntőért

Most viszont már a negyedik Bajnokok Ligája-győzelmére szeretne készülni – kettőt nyert a Milánnal, egyet pedig jelenlegi csapatával nyolc éve –, ehhez azonban még az útjában áll a City. A madridi csapatnak klubtörténeti sikerre lenne szüksége a Santiago Bernabeu Stadionban, mivel korábban nyolc olyan BEK/BL-elődöntőből sem tudott továbbjutni, amikor a párharc első mérkőzését elvesztette. A szurkolói egyébként erre elég egyértelmű választ adtak, a Cibeles téren tartott ünneplésen az „Igen, megcsináljuk!” kántálással biztatták a futballistákat.

– Ezek a játékosok nem veszítik el a fejüket, akkor sem, ha nehéz a helyzet. Az első mérkőzésen húsz perc után bajban voltunk, de utána szépen lassan visszajöttünk, és életben tartottuk a továbbjutási esélyeinket, bízunk benne, hogy bejutunk a döntőbe – nyilatkozta Carlo Ancelotti.

Casemiro, a madridiak brazil középpályása kissé filozofikusan beszélt a szerda esti meccsről: – Ebben az elődöntőben már apróságok döntenek, az a fél jut tovább, amelyik kevesebbet hibázik. Nincs esélyese ennek a meccsnek, egyik csapatnak sem lesz könnyű dolga. Beleadunk mindent, és majd kiderül, ez mire lesz elég. Számomra a legnagyobb érték az, hogy amikor este a párnára hajtom a fejemet, tudom, hogy a legjobbat adtam magamból, és ez független az eredménytől, mert a futballban az ember nyer és veszít is, sokszor csak nüanszok döntenek.

A Manchester City utóbbi napjai nem telhettek ilyen ünnepi hangulatban, hiszen a csapat óriási versenyt fut a ­Premier League bajnoki címéért a Liverpoollal, és csupán egyetlen pont az előnye a riválisa előtt. A kérdés teljesen értelmetlen, és nehéz is lenne rá válaszolni, hogy ha az angolok választhatnának a bajnoki arany és a Bajnokok Ligája serlegének a megkaparintása között, akkor melyik mellett döntenének, nyilván azt vágnák rá, hogy mind a kettőt. Ugyanakkor az előbbiből már több is szerepel a klub dicsőséglistáján, az utóbbiból viszont egyetlenegy sem, ami nagyon hiány­zik a City minden hívének.

Josep Guardiola a Barcelona kispadján már kétszer is átélhette, milyen BL-t nyerni. – Sok szép dolgot csináltunk az első mérkőzésen, több gólt is szerezhettünk volna, sajnos viszont kaptunk is – mondta az angolok katalán edzője. – Mindkét csapat támadó futballt játszott, fantasztikus látvány volt. Bebizonyítottuk, hogy bármikor képesek vagyunk veszélyt teremteni, és győzni megyünk Madridba is.

Bajnokok Ligája, elődöntő, 2. mérkőzés, szerda: Real Madrid–Manchester City, 21.00 (tv: M4 Sport), az első mérkőzés eredménye: 3-4.

Borítókép: Két brazil, Eder Militao (felül) és Gabriel Jesus egymás ellen (Fotó: AFP)