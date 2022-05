Sallai és Sallói voltak a magyar légió gólszerzői a hét végén

A Bundesliga többi magyarjára több szót egyelőre nemigen szentelhetünk. Az Union Berlin a koronavírusos Schäfer Andrást nélkülözve játszott meglepő 1-1-et a saját stadionjában a már kiesett Greuther Fürth ellen, az RB Leipzig pedig hétfőn este lép pályára Mönchengladbachban. A lipcseiekről viszont illik megemlíteni, hogy csütörtökön az Európa-liga elődöntőjének az első mérkőzésén 1-0-ra legyőzték a skót Celticet, így minimális előnnyel utazhatnak el Glasgow-ba a csütörtöki visszavágóra, Gulácsi Péter védett, Szoboszlai Dominik kezdett, és a 71. percben cserélték le, Willi Orbán viszont eltiltás miatt hiányzott a csapatból.

Az biztos, hogy lesz magyar futballista a Ciprusi Kupában, amely az elődöntők első mérkőzéseinél tart. Az egyik ágon az AEK Larnaca otthon kikapott 2-1-re az Ahnasztól, a hazai csapatban Gyurcsó Ádám kispados volt, a másik ágon viszont két „magyaros” együttes harcol a fináléért: Anorthoszisz–Omonia Nicosia 0-2, a házigazdához Novothny Soma a szünetben állt be, a vendégeknél Lang Ádám végigjátszotta a mérkőzést. Az Anorthoszisz a bajnokság felsőházi rájátszásában is pályára lépett, szombaton szintén otthon 1-1-re végzett az Apollonnal, Novothnyt a 63. percben lecserélték. Ugyancsak a felsőházban a Pafosz az Arisz Limassolt látta vendégül, 1-1 lett a végeredmény, az Ariszba Bognár István az 51. percben állt be. Az alsóházban az Omonia Nicosia a Doxáho látogatott el, és Lang Ádám nélkül nyert 2-0-ra.

Callum Styles Fotó: MI News

Sűrű hete volt a magyar válogatottban a márciusi meccseken bemutatkozott Callum Styles-nak is. Az angol másodosztályból, a Championshippől már kiesett Barnsley kedden a Blackpooltól 2-0-ra, szombaton a Prestontól 3-1-re kapott ki hazai környezetben, a nagymamája révén honosított középpályás mindkét meccset végigjátszotta. És ha már másodosztály, az olasz Serie B-ben a Pisa hétfőn Nagy Ádámmal a fedélzeten 2-0-ra kikapott Leccében, majd otthon 1-1-re végzett a Cosenzával, a negyedik a tabellán, de csak három pont a hátránya a feljutással járó második helytől.

A horvát élvonalban a Hajduk Split 2-1-re legyőzte a Dragovoljac együttesét, a sikernek Lovrencics Gergő a 82. perctől lehetett aktív részese, az NK Osijek pedig Klienhesler Lászlóval a kezdőben az Istra 1961-et fogadta, a magyar középpályást nem cserélték le, de a győzelem elmaradt, 2-2 lett a végeredmény. A lengyel első osztályban három magyar légióst találunk, Vida Kristopher a kispadról örülhetett a Piast Gliwice 3-2-es győzelmének a Warta otthnában, a Slask Wroclaw Tamás Márkot végig bevetve játszott 1-1-et a Jegiellonia vendégeként, Varga Rolandot pedig nem cserélték be a Nieciecza csapatába, a társai hazai pályán 1-0-ra nyertek a Wisla Plock ellen, és még harcban állnak a bennmaradásért.

Kleiheisler László Fotó: Nkosijek.hr

Svájcban a Grasshoppers a Lugánóhoz utazott, az edzője végig a pályán tartotta Bolla Bendegúzt, 1-1 lett a vége. A második helyen álló FC Basel az első Zürichet látta vendégül, Szalai Ádám a 67. percben állt be, és a látogatók nyertek 2-0-ra. A Young Boys Sionban nyert 2-1-re, Varga Kevin csak a kispadról örülhetett a győzelemnek.

Szlovákiában a Dunaszerdahely egy hete két vállra fektette a már bajnok Slovan Bratislavát, ezen a hétvégén viszont csak 0-0-ra volt képes a Sered otthonában, Balogh Norbert kezdőként 77 percet játszott, Szánthó Regőt a félidőben lecserélték, Veszelinov Dániel védte a kaput, Szendrei Ákos nem volt a keretben, Hahn János és Kalmár Zsolt sérült. Két fordulóval a bajnokság vége előtt már biztos a DAC negyedik helye, így a Mol Arénában játszhat majd selejtezőt az Európa-konferencialigáért.

Jó hír, hogy Veszelinov Dániel remek teljesítményt nyújt, a magyar U21-es válogatott kapusa ötödik meccsét védte a dunaszerdahelyi kapuban, és ebből négyszer nem kapott gólt, aminek köszönhetően jelenleg 302 perce érintetlen a hálója. Szombaton, röviddel a mérkőzés vége előtt előtt remek védésének köszönhetően megmentette csapatát a vereségtől.

– Nagyon nehezek az ilyen meccsek, amikor az ellenfélnek egy, maximum két helyzete van. Ilyenkor maximálisan kell koncentrálni. Örülök a védésnek és az újabb kapott gól nélküli meccsnek – mondta a Nemzeti Sportnak Veszelinov Dániel. – Sajnos, nem értékesítettük a helyzeteinket, és csak egy ponttal távozunk. A motiváció ma sem hiányzott, de ezt valahogyan nem tudtuk teljes mértékben átvinni a pályára. Csalódottak vagyunk, hogy nem tudtunk nyerni.

Veszelinov Dávid Fotó: Nemzeti Sport

Végül érdemes áttekinteni a tengerentúlra, az észak-amerikai profi ligába, az MLS-be is. Sallói Dániel csapata, a Sporting Kansas City Schőn Szabolcs együttesét, az FC Dallast fogadta. A vendégek csatára a kispadot koptatta, Sallói Dániel viszont végigjátszotta mérkőzést, és a 77. percben az gólja állította be a 2-2-es végeredményt. A Sporting öt bajnoki óta nyeretlen, a Dallas nyolc meccse veretlen, előbbi a 11., utóbbi a 4. helyen áll a Nyugati főcsoport tabelláján. Sallói az idénybeli nyolcadik MLS-meccsén a második gólját jegyezte, legutóbb még februárban, az első fordulóban talált be az Atlanta ellen.

Schőn Szabolcs, aki a február végi rajt óta egyetlen percet sem kapott az edzőjétől, a Nemzeti Sportnak hosszasan beszélt a helyzetéről, többek között ezt mondva:

– Télen edzőt váltott a klub, a rájátszás elérésének reményében megerősítették a keretet. Egy amerikai felnőtt- és egy argentin utánpótlás-válogatott szélsőt igazolt a vezérkar, így nagyobb lett a verseny a csapatba kerülésért. Bár a felkészülést végigcsináltam és az edzőmeccseken rendre játszottam, a február huszonhatodikai idénynyitó előtt három nappal megsérültem. Nem segített rajtam, hogy a vádlisérülésem miatt két hétig nem edzhettem, a csapat pedig jól rajtolt. Nagy a konkurenciaharc a posztomon, négyen vagyunk szélsők. Nico Estévez vezetőedző minden ­meccs előtt vakarhatja a fejét, kit jelöljön a kezdőbe. Hasonló profilú játékosok vagyunk, a gyorsaságunk kiemelkedő, egy az egyben hatékonyak vagyunk és a kombinatív játékban is lehet ránk számítani – a teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

Gazdag Dániel csapata, a Philadelphia Union a Nashville vendége volt. A magyar középpályás végigjátszotta a találkozót, a Philadelphia az ő gólpassza után szerzett vezetést a 66. percben, amit a házigazda hat perccel a vége előtt tizenegyesből egyenlített ki, 1-1 lett a vége.

Borítókép: Sallói Dániel örül a góljának, ezzel egyenlített a Kansas City (Fotó: Facebook.com/SportingKC)