A Kickernél Sallai Roland volt a Bundesliga legjobbja a hétvégi fordulóban

Ahogyan maga a futballista is utalt rá, sokat kellett dolgoznia azért, hogy visszanyerje a helyét a csapatban. Christian Streich, a Freiburg vezetőedzője elmondta, a Bochum ellen duplázó játékosa ebben a szezonban eddig nem azt a formát mutatta, mint az előző idényben, ősszel ráadásul egy kisebb térdsérülés is hátráltatta, de most már fizikálisan rendben van, és ez a játékán is meglátszik.

– Nagyon jó volt az előző szezonja – tette hozzá Christian Streich. – Roland érzelmes srác, és sokat vár el magától. Ezért azt gondolta, még ennél is többet tud, és majd húsz gólt fog lőni az idén. Fizikailag is fejlődött, emiatt több labdát tud szerezni, és azokat javarészt kapura is lőheti.

Az magától értetődik, hogy a forduló játékosaként a Kickernél helyet kapott a forduló válogatottjában is.

Fotó: kicker.de

Borítókép: Christian Streich is örült Sallai Roland jó teljesítményének (Fotó: Europress/AFP/Tom Weller)