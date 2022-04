Vetélytársak lesznek a Német Kupában a Bundesliga magyar légósai

Az RB Leipzig csütörtökön Atalantában nyert 2-0-ra az Euroliga negyeddöntőjének a visszavágóján, amivel tovább is jutott, majd vasárnap rangadón győzött a Bundesligában, és a kezdőcsapata a két meccs összevetésében hét helyen módosult; csak Willi Orbán, Josko Gvardiol, André Silva és Gulácsi Péter kezdett a lipcseiek mindkét mérkőzésén. Ez sokat elárul a keret erejéről, amire szükségük is lesz, hiszen a lipcseiekre szerdán már újabb nagy feladat vár, a Német Kupában játszanak elődöntőt az Union Berlinnel, azaz biztosan lesz magyar sikerélmény, akármelyik csapat jut is tovább.

– Minőségi labdarúgók ülnek a kispadon, mindig jó helyzetben vagyunk, amikor valamit hozzá kell tennünk a mérkőzéshez – mondta a Leverkusen elleni siker után Gulácsi Péter.

Kedden a Freiburg is elődöntőzik, az ellenfele a másodosztályú Hamburg idegenben, így Sallai Rolandnak is nagy esélye van eljutni a berlini kupadöntőbe, és ha ez összejön, akkor egész biztosan két magyar érdekeltségű csapat küzd meg egymással a fináléban. Sallai Roland a Nemzeti Sportnak nyilatkozott, és többek között ezt mondta:

– A Német Kupában pedig hatalmas lehetőség előtt állunk, történelmet írhatunk: a klub fennállása során először juthat be a döntőbe. Ellenfelünk, a Hamburg a másodosztályban szerepel, ennek ellenére óriási hiba lenne lebecsülni. Nagy múltú egyesület, amely hazai közönsége előtt küzd a döntőért, de ha ugyanúgy játszunk, mint a Bochum ellen, minden esélyünk meglesz a célunk elérésére.

Jó hétvégéje volt Szánthó Regőnek is, a fiatal csatár megszerezte az első gólját a Dunaszerdahelyben. A csapatnak már nincs sok esélye felkapaszkodni a dobogóra, ugyanakkor a 2-0-s siker a Zilina ellen mégis okot adott az ünneplésre, ugyanis ez volt a klub 300. győzelme a szlovák élvonalban. Szánthó Regő már a 3. percben nyolc méterről talált a kapuba, Balogh Norbert végigjátszotta a meccset, és végig veszélyes volt, Veszelinov Dániel védte a kaput, Hahn János, Kalmár Zsolt és Szendrei Ákos pedig sérült.

Sanyarú viszont az angol másodosztályban az utolsó helyen álló és a folytatást egyre reménytelenebb helyzetben váró Barnsley helyzete. Egyre valószínűbb, hogy a magyar válogatottban márciusban bemutatkozott Callum Styles vagy elhagyja a klubot, vagy a harmadosztályból próbálja meggyőzni Marco Rossi szövetségi kapitányt. A csapata a múlt héten 1-1-et játszott a Swansea stadionjában, Styles-t a 69. percben cserélték be, tegnap a Peterborough ellen hazai pályán kezdett, 80 percet kapott, a csapata 2-0-ra kikapott, négy meccse van még hátra, és 11 pont a hátránya a bennmaradást jelentő pozíciótól.

Húsvétra tekintettel több országban rendeztek mérkőzéseket hétfőn is. Jó hír, hogy Szalai Ádám végig a pályán volt a svájci Baselban a Sion otthonában, a végeredmény 0-0 lett, a magyar válogatott csapatkapitányának együttese szilárdan őrzi a második helyét a tabellán. Hosszú idő után ismét győzött a Pisa, a Comót verte 3-1-re hazai környezetben, és Nagy Ádám az elsőtől az utolsó percig a gyepen volt, a csapat pedig fellépett a harmadik helyre. Cipruson az AEK Larnaca az Anorthosziszt fogadta a rájátszásban, a házigazdánál Gyurcsó Ádám 88, a vendégeknél Novothny Soma 45 percet kapott kezdőként.

