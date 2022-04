Sallai, Szoboszlai és Szánthó volt a magyar légió gólfelelőse

A harmadik magyar érdekeltségű csapat, az Union Berlin már a 21. percre kialakította hazai pályán a 2-0-s végeredményt az Eintracht Frankfurt ellen, Schäfer András a 67. percben állt be. A berliniek így most a hatodikok, amivel ha most érne véget a bajnokság, az Európa Konferencia-ligában indulhatnának, négy pont a hátrányuk a Freiburg mögött, ugyanakkor az üldözők nagyon szorosan lihegnek a nyakukban.

Cipruson a felsőházi rájátszásban két magyar találkozott egymással, az Arisz Limassol az APOEL-t fogadta, a hazai csapatba Bognár István a 71. percben állt be, a meccset 2-1-re megnyerő vendégeknél pedig Vinícius Paulo végigjátszotta a mérkőzést. Az alsóházban az Omonia Nicosia az Ahnaszt látta vendégül Lang Ádámmal a védelemben, és 1-0-ra győzött. Az Omonia egyébként a hét közben a kupában továbbjutott az elődöntőbe, mert bár a visszavágón otthon 0-0-t játszott az AEL Limassollal, amelynek a kapuját Megyeri Balázs védte, az első meccsen elért 1-1-es döntetlennél idegenben szerzett gól a javára szólt.

Lang Ádám (zöldben) biztos pont a csapatában Fotó: VIC / Facebook/Omonia FC

Egyre valószínűbb, hogy a magyar válogatottban márciusban bemutatkozott Callum Styles vagy elhagyja a Barnsleyt, vagy a harmadosztályból próbálja meggyőzni Marco Rossi szövetségi kapitányt. A csapata 1-1-et játszott a Swansea stadionjában, Styles-t a 69. percben cserélték be, a Barnsley a Championship utolsó helyén áll, és a hátránya már tíz pont a még bennmaradást jelentő 21. helytől. A horvát élvonalban a Hajduk Split Lovrencsics Gergőt a 79. percben bevetve 1-0-ra legyőzte a Goricát, az NK Osijek pedig 2-1-re nyert otthon a Hrvatski Dragvoljac ellen, ennek a sikernek Kleinheisler László a 61. perctől lehetett az aktív részese. Az eszéki együttes továbbra is tapad a horvát élvonal mezőnyét egy meccsel kevesebbet játszva is kétpontos előnnyel vezető Dinamo Zagrebre, a Hajduk öt ponttal lemaradva a harmadik.

Szlovákiában eldőlt, hogy zsinórban negyedszer is bajnok a Holman Dávidot alkalmazó Slovan Bratislava, miután Rózsahegyen 0-0-t játszott a Ruzomberokkal, a magyar középpályás a 72. percben lépett pályára. A Dunaszerdahelynek gyakorlatilag már nincs esélye fellépni a dobogóra, mégis ünnep zajlott a stadionjában: a csapat az elején szűk negyedóra alatt kialakította a 2-0-s végeredményt, és ezzel a DAC megszerezte a 300. győzelmét az élvonalban! Szánthó Regő már a 3. percben betalált, nyolc méterről lőtte az első gólját a klubban, Balogh Norbert végigjátszotta a meccset, és végig veszélyes volt, Veszelinov Dániel védte a kaput, Hahn János, Kalmár Zsolt és Szendrei Ákos pedig sérült.

Balogh Norbert (sárgában) végig veszélyes volt Fotó: Facebook/DAC 1904

Svájcban három magyarért szurkolhatunk, közülük Szalai Ádám Baselja hétfőn este lép majd pályára. A Young Boys a Zürich vendégeként kapott ki 2-1-re, Varga Kevin a 86. percben állt be, a Bolla Bendegúzzal felálló Grasshoppers viszont idegenben nyert 1-0-ra a Servette ellen, a magyar futballista megszerezte a második gólt is, ám az egyik társának a szabálytalansága miatt a VAR visszavonatta.

A lengyel élvonalban a Nieciecza–RKS Raków Czestochowa találkozó 0-3-mal ért véget, a hazai csapatba Varga Rolandot a 78. percben cserélték be. Szerbiában a Crvena zvezda–Partizan Beograd derbire a vendégek nem nevezték Holender Filipet. Törökországban Szalai Attila a kispadon kezdte a Fenerbahce és a Göztepe találkozóját, a 31. percben állt be, amikor a Fener már 1-0-ra vezetett, végül 2-0-ra győzött a csapata, amely tartja a második helyét a tabellán. Az orosz bajnokságban a Nyizsnyij Novgorod Kecskés Ákos játékára az 58. perctől igényt tartva hazai pályán 0-0-t játszott a Khimkivel, a csapat pedig a 11. helyen áll a tizenhatos mezőnyben.

Szalai Attila egyre inkább magára talál Fotó: AFP/Ali Atmaca

Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben három magyar futballista keresi a kenyerét. Az FC Dallas Schőn Szabolcs nélkül ért el 0-0-t New Yorkban a Red Bulls ellen, a Philadelphia pedig 2-1-re kikapott Torontóban úgy, hogy 1-0-ra vezetett, Gazdag Dániel adta a gólpasszt, a magyar középpályás végig is játszotta a mérkőzést. A Sporting Kansas City a Los Angeles FC vendége volt, Sallói Dániel végig ott volt a pályán, de segíteni nem tudott, a csapata 3-1-re kikapott.

Borítókép: Szánthó Regő ünnepli az első gólját a Dunaszerdahelyben (Fotó: Facebook/DAC)