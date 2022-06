Beindult a Fradi futballcsapata, simán megverte a bolgár bajnokot

A bajnok és kupagyőztes Ferencváros még hétfő reggel vonattal utazott el a második ausztriai edzőtáborának helyszínére. Ide már a kerettel tartott többek között Dibusz Dénes és Vécsei Bálint is, akik az első edzőtábor idején még a magyar válogatottal voltak a júniusi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken. A zöld-fehérek szerdán Kössenben erősen tartalékos összeállításban léptek pályára az Európa-konferencialiga-induló, romániai Sepsi OSK ellen, és 3-0-ra kikaptak a Román Kupa-győztes ellenfelüktől. A Fradi akkor így állt fel: Varga Á. (Mergl, a szünetben) – Botka (Wingo, a szünetben), Iyinbor, Knoester (Kovacevic, 60.), Pászka (Civic, 31.) – Nagy O. (Besic, 60.), Mercier – Katona M. (Vécsei, 60.), Gera D., Lisztes K. (Gavrics, 60.) – A. Traoré (Kaján, 78.).

A Ferencváros ma egy „régi ismerősével”, a bolgár Ludogorec Razgrad csapatával játszotta a második felkészülési mérkőzését. A zöld-fehérek 2019-ben négy alkalommal is összecsaptak a razgradiakkal, a Bajnokok Ligája selejtezőjében otthon 2-1-re, majd idegenben 3-2-re nyertek, később pedig az Európa-liga csoportkörében is találkoztak a felek, akkor a bolgárok Budapesten 3-0-ra győztek, majd Bulgáriában 1-1 lett a végeredmény. Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző együttese ezúttal Kufsteinben mérkőzött meg a bolgár bajnoki címet zsinórban tizenegyedik alkalommal begyűjtő Ludogorec csapatával, amellyel tavaly ugyanitt játszott edzőmeccset, s akkor 3-1-es Fradi-siker született.

A Fradi ma a következő összeállításban játszott: Dibusz (Bogdán, a szünetben) – Botka (Wingo, 58.), Kovacevic (Besic, 75.), Knoester, Pászka (Civic, 58.) – Esiti (Vécsei, 34.), Laidouni (Mercier, 66.) – Zachariassen, Tokmac (Marquinhos, a szünetben), Traoré (Auzqui, 75.) – Boli (Bassey, a szünetben).

A magyar bajnok gyakorlatilag tehát a legerősebbnek tekinthető kezdőcsapatával lépett pályára. Csatlakozott a kerethez az Aalborgból érkezett dán Rasmus Thelander is, aki korábban Görögországban, Svájcban és Hollandiában légióskodott –, de az FTC az első félidőben nem talált fogást az ellenfelén – miként a Ludogorec sem a Fradin. A második játékrész 0-0-ról kezdődött, de ez már három Fradi-gólt is hozott. Az 54. percben egy remek támadás végén Botka adott be jobbról laposan, a kapusról kipattanót pedig Marquinhos vágta estében a kapu közepébe. A 81. percben Marquinhos tálalt az érkező Wingo elé, aki 15 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. S Wingo olyannyira belejött a góllövésbe, hogy a 91. percben 35 méterről óriási lövést zúdított a bolgár kapuba, lezárva a meccset (3-0).

A kazah Tobol elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre készülő Ferencváros kedden a bolgár bajnokságban ezüstérmes CSZKA Szófiával játszik felkészülési mérkőzést.

Borítókép: Aissa Laidouni (balra) a Ludogorec ellen bő egy óra játéklehetőséget kapott (Forrás: Fradi.hu)