Djokoviccsal majdnem kibabrált egy nevesincs koreai

Kwon Soonwoo elmondhatja magáról, hogy korábban brékelte Novak Djokovicsot Wimbledonban, mint ahogy a szerb elvette volna az ő adogatását. A wimbledoni torna első fordulójában az első helyen kiemelt szerb teniszező 3:1-es hátrányba került az első szettben. Talán ekkor szembesült először azzal, hogy nem lesz sétagalopp a koreai Kwon Soonwoo elleni mérkőzése. Azzal a lendülettel az egyébként jóindulattal is közepes formában játszó szerb megrázta magát, és zsinórban öt játékot megnyerve 6:3-ra nyerte az első játszmát.

Fotó: AFP/Takuya Matsumoto

A folytatásban a koreai megint elhúzott, de ezúttal nem hozta vissza a játékba a korábbi világelsőt, betakarította a második szettet, és 6:3-mal kiegyenlített. Szoros, élvezetes meccs kerekedett a felhozó találkozóból, és ez természetesen Kwon Soonwoonak volt köszönhető. A harmadik játszmában fej fej mellett haladtak a felek, a szett közepéig abszolút kiegyenlített küzdelem folyt a pályán. A koreai okosan használta ki az olykor indiszponáltnak tűnő Djokovics hibáit. A szerb azonban az első adandó alkalommal lecsapott, és egy brékkel hozta 6:3-ra a harmadik szettet.

A negyedik játszma már az elején eldőlt, Djokovics egy brékkel megalapozta a győzelmi esélyét.

2 óta 24 perc után Djokovics adogatott a győzelemért és a továbbjutásért, és nem remegett meg a keze, semmire hozta a szerváját, és várhatja az ellenfelét a második fordulóban.

Fotó: AFP/Adrian Dennis

Kwon Soonwoo személyében egy végtelenül szimpatikus játékost ismerhetett meg a férfimezőny.

Djokovics a meccs után gratulált a legyőzöttnek, és örömmel vette tudomásul, hogy ő az első teniszező, aki mind a négy Grand Slam-versenyen nyert legalább nyolcvan mérkőzést. – Elismerés illeti az ellenfelemet, mert nagyon magas szintű teniszt játszott. Nehéz volt ellene. Nekem kellett irányítanom. Szerencsére az adogatásom segített. Örülök, hogy ma a szerencse is mellém szegődött. Ami pedig a nyolcvan győztes wimbledoni meccset illeti: már nem vagyok a legfiatalabb, de a sport, a győzelem iránti vágy továbbra is ég bennem. A Grand Slam-tornákon igyekszem a legjobbamat nyújtani. Mit is mondhatnék, jó lenne, ha meglenne a száz győzelmem, akár itt Wimbledonban... – mondta a hússzoros Grand Slam-győztes klasszis.

Az ATP-rangsor harmadik helyén álló Djokovic a következő fordulóban az ausztrál Thanasi Kokkinakis és a lengyel Kamil Majchrzak összecsapásának győztesével találkozik.

Borítókép: Djokovics a vártnál nehezebben vette az idei első akadályt Wimbledonban (Fotó: AFP)