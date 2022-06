Fővárosi rekorder: Újpest, Fradi, Honvéd és most a Vasas

Baráth Botondot mindenki őskispestiként tartja számon. Okkal, hiszen az egyéves amerikai kitérőt leszámítva tizenhárom és fél évet húzott le a piros-feketéknél. Kevésbé ismert, hogy a kőkemény hátvéd Újpesten kezdett futballozni, majd fél évet a Fradinál is eltöltött, mielőtt a Honvéd akadémiájára került. Idén nyáron újabb fővárosi klub légkörét kell megszoknia. Miután szembesült azzal, hogy nem hosszabbítják meg lejáró szerződését Kispesten, aláírt a Vasashoz.

– Kár lenne tagadni, fájt, hogy nem hosszabbították meg a szerződésemet, és hosszú idő után el kell mennem a Honvédtól, de ilyen az élet. Úgy tűnik, Kispesten olyan koncepcióban gondolkodnak, amelybe én nem férek bele. Hoztak új játékosokat, akikből új legendák lehetnek, legalábbis ebben hisznek. Szó sincs róla, hogy haragudnék bárkire is, sőt örök barátokra leltem a klubnál, ezekkel az emberekkel a jövőben is szeretném tartani a kapcsolatot. Kétségtelen, az előző két idényem nem úgy sikerült, ahogyan elterveztem: sokat bajlódtam sérüléssel, a koronavírus is ledöntött a lábamról, de mindig harcoltam, küzdöttem, nem adtam fel egy percre sem, s vártam, mikor kapok újra bizonyítási lehetőséget, de ez nem mindig történt meg – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak harmincéves, tizenegyszeres válogatott hátvéd, majd nosztalgiázni kezdett.