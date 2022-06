Nebojsa Vignjevicsre az idény végén nem ismert rá a felesége

Sőt, a Nemzeti Sportnak adott interjújából kiderült, távozik Budapestről is. Az elmúlt szűk évtizedben a családjával úgy tervezte, hogy a magyar főváros lesz az új otthonuk, ám ezt most átértékelve összepakoltak, felmondták az albérletet, és mindent hazavisznek Belgrádba. A szerződésbontásról ezt mondta:

– Nem voltak különösebb érzéseim. Meglepett a döntés, de megtanultam, a labdarúgásban bármi előfordulhat. Amikor korábbi klubomnál május végén bejelentették, hogy Chris Docherty sportigazgatóként, Ivan Kepcija pedig szakmai tanácsadóként dolgozik a jövőben, már rossz érzésem volt. Előzőleg sohasem találkoztunk, nem ismertük egymást. Sejtettem, előbb-utóbb hozzák a saját embereiket. Azt mondták, új energiákat akarnak mozgósítani, másfajta munkát képzelnek el, ennyi. Nem is kérdeztem, mit és hogyan. Ez a része már nem rám tartozott.

Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Ezután beszélt arról, hogy mi volt a gond a csapattal, miért nem sikerült jobban szerepelni vele, majd elárulta azt is, hogy megviselte ez a szereplés, pedig korábban nem volt gondja azzal, ha nyomás nehezedett rá:

– Ezért is lepett meg, hogy az idény végére mentálisan én is teljesen kikészültem. A feleségem nem ismert rám. Kemény fából faragtak, mindig is tudtam a nehéz helyzeteket kezelni, de a Honvédnál valami nagyon nem működött. Edzőként pokolian nehéz feladat volt lelket önteni a futballistákba, a stressz engem is megviselt. Senki sem örült, hogy csupán az utolsó fordulóban dőlt el az élvonalban maradásunk. A Felcsúton aratott sikerrel elértük célunkat, és végül a kilencedik helyen zártunk.

Ezután beszélt még az utódjáról, a skót Tam Courtsról és a jövőjéről is. Bár eddig ragaszkodott Európához, most beadta a derekát egy ismert ázsiai klubnak, amellyel már megegyezett, de egyelőre nem árulhatja el a nevét. Választ kapunk arra is, hogy lesz-e még Magyarországon edző, a teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

Borítókép: Nebojsa Vignjevics otthon érezte magát Budapesten (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)