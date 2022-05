A vezetésben és a keretben is nagy változások jönnek Kispesten

– Újratervezzük a szakmai munkát, ami már jelenleg is zajlik. Amikor megérkeztünk a klubhoz, voltak dolgok, amelyekhez hozzányúltunk, hiszen kellett, és volt, amihez nem, mert nem lehet csak úgy belekapni egy klub működésébe. A szakmai munka volt az, amit nem változtattunk meg, csak próbáltuk finomhangolni, picit belenyúlni, de látszik, hogy az egészet újra kell szabni. Bátrabbnak kellett volna lenni és hamarabb belecsapni a sportszakmai folyamatok átalakításába. Ha ez megtörtént volna időben – és most meg fog! –, akkor másként zajlottak volna az igazolások is, hiszen nem elég, hogy sok játékost megnézünk, a humán oldalt még nagyobb hangsúllyal kell figyelembe venni, megnézni, hogy az a játékos, aki jól futballozik az adott csapatban, mennyire lesz képes beilleszkedni az öltözőben. Képes lesz-e arra, hogy kritikus szituációban a társaival vállvetve belehaljon az adott mérkőzésbe. Szükség van egy szakmai vezetésre, hogy megalapozott döntést tudjunk hozni a kiválasztás során.

Fotó: Balogh Dávid

Mendelényi Dávid bővebb és konkrétabb tényeket későbbre ígért, akkorra, amikor feláll az új szakmai vezetés. Elmondta, egy kézben és erős kézben kell tartani a folyamatokat, kell valaki, aki részt vesz a játékoskeret kialakításában, a játékrendszer kiválasztásában, aki ellenőrzi a pályán nyújtott teljesítményt és ezért felelősséget is vállal. A szakmai vezetésnek éreznie kell az öltözői hangulatot, tudnia kell, hogy mi történik a játékosokkal és a vezetők szeretnék, hogy komoly nemzetközi beágyazottságú szakemberekkel dolgozhassanak együtt.

Természetesen a játékoskeretben is lesznek változások, ezekről a társtulajdonos szűkszavúbban beszélt:

– Azoktól a játékosok, akiken azt láttam, azt láttuk, hogy nem képesek magukat odatenni, megválunk, hat-nyolc futballistától biztosan búcsúzunk.

A Nemzeti Sport szerint a keretben jelenleg ez a helyzet: a lejáró szerződésű futballisták közül kölcsönös elégedettség esetén egyéves opcióval Bőle Lukács, Aldi Doka, Dejan Drazsics, Mohammed Kadiri, Nagy Gergő, Dusan Pantelics, Tamás Krisztián és Zsótér Donát hosszabbíthat még; Baráth Botond, Ivan Lovtic, Boubacar Traoté és Tomás Tujvel kontraktusa azonban nem tartalmaz ilyen opciót.

Borítókép: Így örültek a bennmaradásnak a kispesti játékosok (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)