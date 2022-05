Puskás Ferenc is így akarta volna

A kispesti drukkereken semmi sem múlt. Még a csütörtöki edzésen meglátogatták a kedvenceiket, nem provokatívan, hanem csak úgy, a miheztartás végett. Elbeszélgettek a játékosokkal, majd bemutatták nekik, milyen támogatásra számíthatnak Felcsúton. Ígéretükhöz híven a mérkőzés előtt fél órával már zúgott a durván ötszáz fős vendégtábor szenvedélyes buzdítása a Pancho Arénában. Azt persze egyetlen kispesti játékosnak sem kellett elmagyarázni, hogy mi a tét: már a döntetlen is biztos bennmaradást jelentett a Honvédnak.

– Együtt kerültünk ebbe a nehéz helyzetbe, és együtt is mászhatunk ki ebből a szituációból – Nebojsa Vignjevics vezetőedző a maga részéről fogadkozás helyett a feladatra összpontosított a meccs előtt adott nyilatkozatában.

Puskás Ferenc öröksége miatt nem éppen felhőtlen a két klub kapcsolata – ami elsősorban a kispesti drukkerek élcelődésében érhető tetten –, ám a Honvéd kivételesen mégis örülhetett, hogy a Puskás Akadémia ellen kellett bebiztosítania a bennmaradást. Noha a forduló előtt harmadik hazaiak előtt is volt még cél, de a második és harmadik hely között sokkal, de sokkal kisebb a különbség, mint a tizedik és a tizenegyedik között, azt is mondhatnánk, szinte jelentéktelen. Ráadásul a felcsútiak kissé tartalékosan álltak ki, Spandler Csaba és Szolnoki Roland öt sárga lap miatt az eltiltását töltötte, Jakub Plsek és a tavasszal igazolt iráni Sahab Zahedi pedig sérült, mindkettőt már meg is műtötték.

A Honvéd bennmaradásáért egy exkluzív vendég is szurkolt a helyszínen. Marco Rossi persze ezt nem posztolta és nem is nyilatkozta sehol, de aligha kérdés, hogy a szövetségi kapitány ma is a szívén viseli korábbi klubja sorsát.

Még mielőtt azt latolgathattuk volna, a nagy tét mennyire nyomasztja a vendégcsapatot, gyorsan vezetést szerzett a Honvéd. Az 5. percben Zsótér felbőrözte Nunest, szép passzt adott balra Drazsicsnak, akinek a pontos beadására Lukics érkezett, és a házi gólkirály a bal felsőbe perdített (0-1).

Sőt, a 14. percben már 2-0-ra vezetett a Honvéd. Zsótér Donát a büntetőterület jobb sarkáról jobbal, kapásból hatalmas gólt vágott a túlsó felső sarokba.

„Puskás Öcsi! Puskás Öcsi!” – zúgta hamarosan a vendégtábor, amire nem érkezett sem éljenzés, sem taps a hazai oldalról.

Már-már elkönyveltük, hogy megkönnyebbülhet a Honvéd, ám az első félidő hosszabbításában Favorov váratlanul szépített. A beadását Nagy Zsolt fejelte tovább, az ukrán középpályást pedig csak nézték a kispesti védők (2-1).

A gólt leszámítva az első játékrészben végig a Honvéd akarat érvényesült, így viszont annál is inkább izgalmas második félidőre volt kilátás, mert szünetben az MTK is vezetett a Debrecen ellen.

Hornyák Zsolt cserélt a szünetben, Deutschot Slegveer váltotta. Hátvéd helyett csatár, egyértelmű volt a szándék. Nem állítjuk, hogy csakis emiatt, de a második félidő elején beszorult a Honvéd. Majd Skribek helyett beállt Corbu, aki a 65. percben akár egyenlíthetett volna, de a 16-osról csúnyán fölé lőtt.

Ezt leszámítva eseménytelenül peregtek a percek a második félidőben. A Honvéd közvetett riválisa, az MTK időközben már 2-0-ra vezetett, de ez önmagában kevés volt az üdvösséghez a kék-fehéreknek.

Izgalmat csak az hozott, amikor a 78. percben a vendégektől Lukics lenn maradt a gyepen a felcsúti kapunál, Vad II játékvezető azonban nem szakította meg a játékot. Idézhetetlen, ahogy erre a kispesti drukkerek reagáltak. Aztán, láss csodát, Lukics felépült.

Néhány perccel később a csereként beáll Bőle Lukács pontot tehetett volna a meccs, sőt a bajnokság végére, de Tóth Balázzsal szemben elfogyott a tudomány. A 84. percben nagy volt a mozgolódás a hazaiak kispadjánál, hoszteszek hozták be a behűtött pezsgőt. Noha Felcsúton a második hely volt a cél, a harmadikat is illik megünnepelni.

A hajrá nem nélkülözte az ingerkedést, de az eredmény már nem változott.

2-1-re nyert a Honvéd, ezzel megőrizte a tizedik helyet, sőt a Mezőkövesdet megelőzve feljött kilencediknek, és a következő idényt is az első osztályban kezdheti. A hazaiakat az vigasztalhatja, hogy talán Puskás Ferenc is így akarta volna.

A siker azonban nem űzte el a kispesti drukkerek frusztrációját. „Bábszínház helyett valódi vezetőket” – üzenték kifeszített drapérián. A folytatást ezúttal sem idéznénk.

A lényeg, hogy bennmaradt a Honvéd, a Gyirmót mellett az MTK esett ki.

Borítókép: Örülhetnek a kispestiek, még ha ünneplése nincs is okuk (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)