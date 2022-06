Románia két forduló után pont nélkül, gólt sem szerzett az NL-ben

A B divízió 3. csoportjában a bosnyák–román mérkőzés Zenicán 4500 néző előtt a viharos időjárás és a villámlás miatt húsz perc késéssel kezdődött, s az első félidőben nem esett gól. A 68. percben a szünetben becserélt Smail Prevljak aztán bevette a vendégek kapuját, ami 1-0-s győzelmet ért a házigazdának. A románok két forduló után pont és szerzett gól nélkül állnak a csoport utolsó helyén. S bár mindkét meccsüket idegenben játszották – az első körben Montenegróban kaptak ki 2-0-ra –, nem ilyen kezdésre számítottak. A román válogatott játékosai a bosnyákok ellen mindössze egyszer találták el a kaput...

A Román Labdarúgó-szövetség Facebook-oldalán a kommentelők nem kímélik a válogatottat, ahogy egyikük sommásan leszögezi: „A béka feneke alatt vagyunk”.

A bosnyákok elleni mérkőzésen a román csapatban egyébként kezdőként lépett pályára Adrian Rus, a Mol Fehérvár FC játékosa, akit a 74. percben lecseréltek. (A Nemzeti Sport ma arról írt, hogy a 26 éves, 14-szeres válogatott labdarúgó távozhat Fehérvárról. A román playsport.ro információja szerint már két ajánlat is befutott érte. A svájci Grasshoppers és a spanyol másodosztályba kieső Levante is szívesen látná, s a sportoldal szerint a spanyol klub már 2021 óta figyeli a transfermarkt.de által kilencszázezer euróra taksált, magyar felmenőkkel is rendelkező védőt, aki az előző idényben huszonhat bajnokin lépett pályára a Fehérvárban.)

A C divízió 1. csoportjában a török válogatott kiütéses, 6-0-s győzelmet aratott Litvániában. A vendégeknek a hajrájuk különösen jól sikerült, a 81., a 89. és a 91. percben is betaláltak. A török együttes hat ponttal, 10-0-s gólkülönbséggel vezeti csoportját. A négyesben Luxemburg is megnyerte az eddigi két találkozóját, ezúttal a 68. perctől tíz, a 81.-től kilenc emberrel játszó feröeriek otthonában győzött 1-0-ra. A gólt a 74. percben szerezték.

A Nemzetek Ligájában ma négy meccset játszanak, az A divízió 4. csoportjában Belgium–Lengyelország és Wales–Hollandia találkozókra kerül sor.

Nemzetek Ligája, 2. forduló, keddi eredmények:

B divízió, 3. csoport:

Bosznia-Hercegovina–Románia 1-0 (0-0), Finnország–Montenegró 2-0 (2-0). Az állás: 1. Finnország 4 pont (3-1), 2. Bosznia-Hercegovina 4 (2-1), 3. Montenegró 3, 4. Románia 0.

C divízió, 1. csoport:

Litvánia–Törökország 0-6 (0-2), Feröer-szigetek–Luxemburg 0-1 (0-0). Az állás: 1. Törökország 6 pont (10-0), 2. Luxemburg 6 (3-0), 3. Feröer-szigetek 0 (0-5), 4. Litvánia 0 (0-8)

A divízió, 3. csoport:

Olaszország–Magyarország 2-1 (2-0), Németország–Anglia 1-1 (0-0). Az állás: 1. Olaszország 4 pont, 2. Magyarország 3, 3. Németország 2, 4. Anglia 1

MAI MŰSOR, 2. FORDULÓ:

A divízió, 4. csoport:

20.45: Belgium–Lengyelország, Brüsszel (tv: Spíler 2)

20.45: Wales–Hollandia, Cardiff (tv: Spíler 1)

B divízió, 1. csoport:

20.45: Írország–Ukrajna, Dublin (tv: Arena 4)

20.45: Skócia–Örményország, Glasgow

Borítókép: A 74-szeres válogatott Vlad Chiriches sem ilyen kezdésre számított a Nemzetek Ligájában (Forrás: Twitter/Romanian Football)