A hasfalhúzódás és a fiatalság sem tudott kifogni Rafael Nadalon

A folytatásban szaporodtak Nadal gondjai: hiába alakított ki brékelőnyt, az megint eltűnt, de még ennél is komolyabb gondot okozott a hasfalhúzódása. Ápolást is kért ezért, és amikor már a többség azt gondolhatta, hogy a sérülése rányomja a bélyegét a teljesítményére, visszakapaszkodott, és 7:5-re hozta a második játszmát. A következő szett volt a legsimább, egyben a legrövidebb a meccsen: két brékkel döntött a sérülésével küszködő, a meccs ezen szakaszában a szerváival is küszködő spanyol. Taylor Fritz egy szettre állt a mérkőzéstől és a továbbjutástól.

Fritz nem tudott élni az eséllyel

A negyedik játszmában igen közel került a kieséshez Nadal: 5:4-es Fritz-vezetésnél a meccsben maradásért kellett szerválnia. Oldott ő már meg ennél komolyabb feladatokat is a karrierje során, ezúttal sem hibázott. Olyannyira, hogy el is vette kaliforniai ellenfele szervajátékát, és kiharcolta az ötödik játszmát. Grand Slam-tornákon a harmincnegyedik ötödik szettbe torkolló meccsét játszotta.

A mindent eldöntő játszmában mindkét teniszező emelt a játékának színvonalán, 3:3-ig Nadal és Fritz is hozta a saját szerváját. Ekkor megremegett az amerikai, egy maratoni játék végén elbukta az adogatását, ez volt a 14. brék a meccsen. Nadalnak nem maradt más dolga a továbbjutás érdekében, mint kétszer hoznia a szerváját. Ez nem jött össze: Fritz azonnal visszavette az elveszített az elveszített játékot, kiegyenlített. Sőt újra magához ragadta az előnyt, ezek után Nadalnak – a meccs során másodszor – a mérkőzésben maradásért kellett adogatnia. Ezt könnyedén megoldotta, mint ahogy Fritz szervajátéka után ugyanez a feladat következett, harmadszor a meccs során. A hatvanperces ötödik szettben a tízpontos tie break döntött. Ebben Nadal akarata érvényesült, Fritz összesen négy pontot nyert, Nadal simán nyerte a rövidítést és a mérkőzést.

– Tudtam, hogy Fritz hihetetlenül jól játszott az egész szezonban, remekül teljesít. Végtelenül boldog vagyok, hogy egy maratoni meccs után én jutottam be az elődöntőbe. A sérülésemmel kapcsolatban gondoltam, hogy még az is előfordulhat, nem leszek lépes befejezni a meccset, de ez a hihetetlen energia, ami a nézőtérről áradt a pályára, átlendített a holtponton – mondta a meccs után Nadal.

Kyrgios három szettben nyert

A másik negyeddöntő főszereplői, Nick Kyrgios és a chilei Cristian Garin megkímélte a nézőket az izgalmaktól. A görög származású ausztrál két – egyaránt 38 percig tartó – játszmában megnyugtató előnyt harcolt ki, a pontot az i-re a harmadik – rövidítésben eldőlő – szettben tette fel. Kyrgios jutalma pályafutása eddigi legnagyobb sikere: egy Grand Slam-elődöntő.

Wimbledoni teniszbajnokság, férfi egyes negyeddöntők: Kyrgios (ausztrál)–Garin (chilei) 6:4, 6:3, 7:6, Nadal (spanyol, 2.)– Fritz (amerikai, 11.) 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6.

