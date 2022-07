Beszólt a Barcelonának a Bayern München edzője Lewandowski miatt

– A Barcelona az egyetlen klub a világon, amelyiknek nincsen pénze, de minden játékosra le akar csapni. Nem tudom, hogyan csinálja. Ez kissé őrültség – fogalmazott csípősen Julian Nagelsmann, a Bayern München vezetőedzője, aki a jelek szerint értetlenül áll azelőtt, hogy a katalán klub hogyan tudta leigazolni a bajorok legnagyobb sztárját.

A Barcelona kedden késő este jelentette be a hivatalos felületein, hogy szerződtette Robert Lewandowskit, ami persze már előtte is kész tény volt. Mi is megírtuk, hogy a felek már az elmúlt hét végén megállapodtak egymással, a lengyel pedig hétfőn már csatlakozott új csapatához az Egyesült Államokbeli edzőtáborban.

A 34. születésnapját egy hónap múlva ünneplő Lewandowski négy évre szóló szerződést kötött a Barcával, amely 45+5 millió eurót fizet a Bayernnek, amelynek eredetileg a jövő nyárig volt megállapodása a sztárcsatárral.

Lewandowski bármennyire is csúcsformában futballozott az elmúlt években, az életkorára tekintettel az üzlet meglehetősen merésznek tűnik a Barcelona részéről, amely egyébként 500 millió eurós kivásárlási árat határozott meg a lengyel szerződésében. Ezt nyugodtan nevezhetjük költői túlzásnak is, mert valós veszély aligha fenyeget majd, hogy valaki kifizeti ezt az összeget.

Közben Nagelsmann már azon dolgozik Münchenben, hogyan pótolja a csatárt, aki a nyolc bayernes idényéből a legelsőt leszámítva mindig legalább negyven gólos idényt zárt az összes tétmeccset figyelembe véve.

– Nincs sok csatár a világon, aki negyven gólt tud lőni évadonként, a legutóbbi idényben a Bayernen kívül csak a Real Madridnak volt ilyen támadója – utalt Nagelsmann Karim Benzemára. – Ugyanakkor lesznek megoldásaink Lewandowski pótlására, sok olyan játékosunk van, akik tudnak elöl játszani. Megváltozik a stílusunk, újfajta Bayernt láthatnak majd a nézők, és én már alig várom, hogy ezt a csapatot láthassam.

Jó eséllyel a Bayern áttérhet a 3-5-2-es felállásra, azaz két csatárral szerepelhet a jövőben.– Ez az egyik megoldás Robert negyven góljának a kompenzálására, gondolkodunk a kétcsatáros játékon – erősítette meg Nagelsmann, akit a Kicker idézett.

Ebben a verzióban a Liverpooltól szerződtetett szenegáli klasszis, Sadio Mané lehet az egyik csatár, aki mellé akár Thomas Müller, akár a nemrég – Lewandowskival ellentétben – szerződést hosszabbító Serge Gnabry is felléphet a csatársorba. Az utóbbi játékost Nagelsmann korábban a Hoffenheimnél már szerepeltette hasonló feladatkörben.

