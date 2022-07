Révész Attila: Mentő vitt el, elpukkant egy ér az agyamban

Amikor Révész Attila 2011-ben először vállalt munkát Kisvárdán, a csapat még a harmadosztályban szerepelt. Azóta tulajdonképpen folyamatosan felfelé ívelő sikertörténet íródott az ukrán határtól mintegy húsz kilométerre fekvő kisvárosban. 2018-ban fennállása során először feljutott az együttes az élvonalba, ahol 2019-ben a kilencedik, 2020-ban a nyolcadik, 2021-ben az ötödik helyet szerezte meg. Nem sokan hihették, hogy ez utóbbi eredményt is felül lehet múlni Kisvárdán, de az előző idényben sikerült: a csapat megszerezte az ezüstérmet a bajnok Ferencváros mögött.

S ezután jött az, amire még kevesebben számítottak: Révész Attila, aki lényegében egy személyben igazgatta a Kisvárdát, május végén megerősítette, hogy a nyáron valóban távozik a csapat éléről.

Ködösen fogalmazott, hogy a szervezete jelzett, túl sok feladatot vett a nyakába, de konkrétumok híján nehezen érthető volt a döntése. Most felfedte a hiányzó darabokat a kisvárdai puzzle-ből.

– Május végén rosszul lettem egy éjszaka, és elvitt a mentő. Hosszabb időre kórházba kerültem, mert elpukkant egy ér az agyamban – árulta el lapunknak Révész Attila. – Amikor május közepén véget ért a bajnokság, a játékosok elmentek pihenni, én akkor is teljes intenzitással dolgoztam tovább, nem tudtam pihenni, és már nagyon rosszul éreztem magam a bőrömben, folyamatosan feszített a fejem belülről. Előtte is éreztem, hogy ez nem mehet így tovább, teljesen felégetem magam, de ez az eset már nagyon komoly jelzés volt. A családom kérésére és a saját egészségem érdekében is vissza kellett vennem a munkából.

Révész Attila felégette magát a munkában Kisvárdán Fotó: Kovács Péter / MTI

Megnyugtató, hogy azóta rendeződött az állapota, mint Révész Attila elmondta:

Július elején végre el tudtam menni pihenni, az agyamból felszívódott a vér, már nem érzem azt a nyomást a fejemben, tudok gondolkodni és az orvosi eredmények is rendben vannak.

Kisvárdán Révész kezében összpontosult minden, az igazolásoktól kezdve az operatív feladatokon át a pénzügyi stabilitás megteremtéséig. A távozása nagy átalakulásokat hozott a klub életében, és mostanra az is körvonalazódott, hogy milyen szerepben marad az együttesnél. A klub utánpótlásbázisát jelentő Várda Labdarúgó Akadémia igazgatója marad, míg az első csapatnál egyfajta elnöki pozíciót tölt be, tanácsokat ad, de a napi ügymenetben már nem vesz részt.

Többen vették át Révész Attila feladatait

Révész szerteágazó feladatai több utód között oszlottak szét. A korábban a DVSC-nél is fontos pozíciót betöltött Dr. Róka Géza vette át a jogi és nemzetközi ügyeket, az akadémiánál is dolgozó Forrás Zoltán klubmenedzserként vállal szerepet, a szakmai irányítás pedig a vezetőedzőnek kinevezett Török Lászlóé. Már a nyári átigazolásokat is ők bonyolították le.

– Nagyon nehéz volt elengednem a feladatokat, mert mindig is azért csináltam a futballt, mert szerettem és jól éreztem magam benne, de most eljött az a pont, amikor már kellemetlenné vált – fogalmazott Révész. – Olyan sok minden volt nálam, hogy reggeltől estig csörgött a telefonom, mindenki tőlem várt el mindent, amiben kiégtem, és ez a feszültséghalmaz egészségkárosodáshoz vezetett.

Nem akarok panaszkodni, mert ezt sajnos magamnak köszönhettem, én nem tudtam jobban delegálni a feladatokat, de az előnyei is megvoltak egyszemélyű irányításnak, mert gyorsabban és hatékonyabban lehetett döntéseket hozni.

Kisvárdán megünnepelték az NB I-es ezüstérmet, de új korszak kezdődik Fotó: kisvardafc.hu

Felvetésünkre egyetértett azzal, hogy a Kisvárdán bekövetkezett sok változás átmenetileg az eredményesség rovására is mehet, ettől függetlenül a nemzetközi porondon tisztes helytállást vár a csapattól. Ez alatt a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójából való továbbjutást érti a kazah Kajrat ellen – az első meccset csütörtökön idegenben rendezik.

Ami az NB I-et illeti, arról egyelőre nehezen formál véleményt, mert szerinte az erőviszonyokat már nem feltétlenül a sportszakmai értékek, hanem az MLSZ által bevezetett magyar fiatalszabály miatt a gazdasági érdekek befolyásolhatják.

Nem megy más klubhoz sem

A saját, új munkája ugyanakkor felvillanyozza: – Korábban, amikor váltottam, egy darabig mindig volt bennem némi hiányérzet, most viszont ennek semmi jele. Újra kezdem jól érezni magam a bőrömben, és bízom benne, hogy az akadémián, a fiatalok mellett megtalálom azt a területet, amiben örömömet lelem. A reflektorfény már nem érdekel.

Egyúttal Révész Attila megerősítette, jelenleg nem tervezi, hogy Kisvárdán vagy más klubnál vezetői szerepet vállal: – Elég volt, most fel kell töltődnöm teljesen.

Borítókép: Révész Attila megfizetett sikerekért a Kisvárda sportigazgatójaként (Fotó: Nemzeti Sport /Földi Imre)