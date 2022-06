Török László lesz a Kisvárda vezetőedzője, a végzettsége is megfelelő

Bár a klub hivatalosan még nem jelentette be, nyílt titok, hogy az NB I-ben a második helyen végzett Kisvárda új vezetőedzője Török László lesz. A korábban a Kecskemétet az élvonalban is irányító szakember hétfőtől állhat munkába, de elődje, Erős Gábor is a csapatnál marad. A helyzet azért rendhagyó, mert a csapatot Erős Gábor (is) irányította, de neki nincs meg a megfelelő UEFA-licences végzettsége, a pro diplomája, így mellé, illetve fölé kellett valaki, aki a szabályoknak megfelelően vezetheti a csapatot, és ezt a szerepet eddig a sportigazgató Révész Attila töltötte be, aki a saját elmondása szerint július 1-jével távozik a klubtól.