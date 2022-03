Már ismert, az MLSZ hogyan árazza be a magyar fiatalokat

– Azt gondolom, a fiatal játékosoknak a jövő szemponjából fontosak az ilyen mérkőzések, csak ez már nagy téttel bíró mérkőzés. Nem tudom, hogy a következő időszakban, amikor kötelező lesz a szerepeltetésük, az mennyi vesződéssel, problémával, idegösszeomlással fog járni.

Mert azért látjuk, hogy az olyan játékosokat, akik az NB I-ben bevethetők, egy kezemen meg tudom számolni az élvonalban szereplő tizenkét csapatban.

– A következő idényben azt is tudom, legalább húsz-harminc százalékos teljesítménycsökkenés, minőségvesztés fog bekövetkezni az élvonalban ennek a szabálynak, ennek a buta szabálynak köszönhetően – mondta akkor.

A kérdés azóta sem hagyta nyugodni Révész Attilát, az MTK elleni hét végi mérkőzés után bejelentette, az idény végén távozik, majd a döntése okát is feltárta:

Azt gondolom, hogy a magyar környezet jelenleg nem teszi lehetővé a fejlődést, úgy érzem, hogy a következő évben nem lesz meg a megfelelő versenyegyenlőség, azon kell gondolkodnunk, hogy ebben részt kell-e vennünk vagy nem.

A tervezett új szabályozás az M4 Sport hétfő esti Góóól!2 műsorában is terítékre került, és Simek Péter, a sportcsatorna szakkommentátora részletekkel is szolgált. A dolog lényege, hogy a jelenlegi normatív szabályozás helyett az MLSZ pontrendszert vezet be, s amelyik csapat elért a 29 700 pontot, az lehívhatja a maximális 325 millió forintot az MLSZ-től.