Meghátrálhat az Európai Bizottság – jól járhatnak a gazdák

Miután az Európai Parlament jelenlegi formájában valószínűleg elutasítaná az Európai Bizottság 2028–2034-es költségvetési javaslatát, a brüsszeli testület az előterjesztés módosítását fontolgatja. A hétéves költségvetésben a fő kifogások a regionális és mezőgazdasági kifizetésekre vonatkozó terveknél merültek fel.

– A helyes eljárásról gondolkodunk, de egyértelmű, hogy a jogi változásokon is gondolkodnunk kell – mondta Piotr Serafin, az Európai Bizottság költségvetési biztosa a Politicónak, miután szerdán vezető európai parlamenti képviselőkkel találkozott. A bizottságnak és a parlamentnek november 12-ig kell kompromisszumot találnia, ugyanis ekkor a törvényhozók várhatóan elfogadnak egy állásfoglalást, amelyben hivatalosan elutasítják a hétéves költségvetés egy részét, hacsak a követeléseik nem teljesülnek.

A vita középpontjában a bizottság regionális és mezőgazdasági kifizetésekre vonatkozó tervei állnak. Ezek az elképzelések az európai parlamenti képviselők szerint kizárják a parlamentet és a regionális vezetőket a költségvetés elosztásával kapcsolatos döntéshozatalból. Az egyik legfontosabb követelés az, hogy a bizottság különítsen el külön forrásokat a vidékfejlesztésre és minden régióra – ami nem szerepel a jelenlegi költségvetési javaslatban.

Mint ismert, a magyar álláspont a bizottság által a mezőgazdaságra vonatkozó költségvetési és közös agrárpolitika (KAP) szerkezetére vonatkozó tervekkel kapcsolatban elutasító, és ezzel nincs egyedül a tagállamok között. Ahogyan azt Viski József, az Agrárminisztérium államtitkára egy csütörtöki gödöllői konferencián elmondta: az uniós mezőgazdasági miniszterek egy hónappal ezelőtti tanácsülésén a 27 tagállamból 16 nyilatkozta azt, hogy elfogadhatatlan az, hogy ne legyen KAP, illetve az maradjon kétpilléres, további négy-öt tagállam pedig ennél finomabban fejezte ki ellenérzéseit a bizottság terveivel kapcsolatban.

Vagyis nem csak Magyarország kifogásolja, hogy Brüsszel az összes uniós alapot egy egységes kalapba tenné, ezzel megszüntetve a kétpilléres KAP-ot. 

A különböző alapok tagállamokon belüli egymással versenyeztetése a gyakorlatban azt jelenthetné, hogy nemcsak az uniós források – a Magyarországra vonatkozó javaslat szerint több mint húszszázalékkos – csökkentése miatt juthatna kevesebb támogatás az agráriumra, hanem ha az adott országban mások a prioritások, akkor amiatt is. Ez pedig a bizottságról a tagállamokra tolná a forráscsökkenés miatti politikai felelősséget.

Ahogy az korábban már napvilágra került, az Európai Parlament négy centrista frakciója is ellenzi a bizottság tervét, amely a központi kormányok hatalmát a régiók rovására bővítené, amelyek pedig hagyományosan kulcsszerepet játszottak az uniós források kezelésében. 

A Politico cikke szerint Serafin elismerte, hogy források elosztása vita tárgyát képezi, ezért azt mondta, hogy más, ezért a kérdésért felelős biztosokkal együttműködve kezelni próbálják a parlament aggályait. Ahogy fogalmazott: – A bizottságnak soha nem állt szándékában kizárni a régiókat a képből, és nem véletlen, hogy nem nemzeti tervekről, hanem nemzeti és regionális partnerségi tervekről beszélünk. A lehetséges konkrét engedményekről azonban nem nyilatkozott.

Serafin azt is bejelentette, hogy Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke találkozót hív össze Roberta Metsola, a parlament elnöke és az EU Tanácsának soros elnökségét ellátó Dánia tisztviselői között, hogy az országok és a parlament egymás között megállapodásra juthassanak. Ez lehetőség arra, hogy – ha bizonyos elemekben megállapodnak – a vártnál sokkal gyorsabb előrelépést érjenek el a tárgyalásokon – jelentette ki.

Serafinnak eközben össze kell hangolnia a parlament követeléseit azon tagállamok nyomásával, amelyek támogatják a reformokat – vetette fel a lap, amelynek egy anonimitást kérő nemzeti diplomata azt mondta, hogy a kormányok egyre gyakrabban panaszkodnak amiatt, hogy az európai parlamenti képviselők mindent blokkolnak, így az egyes országok világos befektetési terv nélkül maradnak.


 

