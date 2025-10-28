Rendkívüli

Ha marad a brüsszeli irány, működésképtelen lesz a közös agrárpolitika – magyar érvek a bizottsági javaslatok ellen

A tárgyalások előrehaladtával, és ahogy egyre több részlet derül ki az Európai Bizottság új közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó javaslatáról, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy a javasolt struktúra nem fog működni – szól a magyar álláspont a bizottság 2027 utáni KAP-ra tett javaslatáról. A magyar agrártárca szerint ráadásul a javaslatban szereplő források nem elegendők az uniós agrártermelés és az élelmezésbiztonság fenntartására.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 15:19
A KAP-ot az egységes alapon kívül kell tartani, különálló költségvetéssel, kétpilléres szerkezettel, és saját, testre szabott végrehajtási, valamint teljesítési szabályokkal – fejtette ki Nagy István agrárminiszter a Mezőgazdasági és Halászati Tanács e hét hétfőn és kedden tartott ülésén. Mint ismert, a bizottsági javaslat alapján Brüsszel az összes uniós alapot egy egységes kalapba tenné, így megszűnne a kétpilléres közös agrárpolitika. Ahogyan a magyar agrártárca korábban megfogalmazta: azzal, hogy a különböző alapokat egymás ellen versenyeztetné a forrásokért, a bizottság áttolja a forráscsökkenés miatti politikai felelősséget a tagállamokra. Magyarországnak a jelenlegi időszakinál több mint 20 százalékkal alacsonyabb összeget javasol.

A tanácsülésen részletesen tárgyalt zöldátállással kapcsolatban a magyar delegáció nézete az, hogy már a jelenlegi programozási időszakban is sikeresek a gazdák önkéntes zöld vállalásait kompenzáló támogatások, ezért a jelenlegi szintet megfelelő. Az fontos eleme a bizottsági javaslatnak, hogy a már meglévő, önkéntes vállalások utáni kifizetések 2027 után is folytatódhatnak. Az önkéntes átállás támogatása ügyében azonban Magyarország aggályosnak tartja a cselekvési terv elkészítésének kötelezővé tételét, mert ez felesleges adminisztratív terhet jelentene a gazdák számára.

Mivel a bizottság javaslata nem határoz meg kötelező zöld költési arányt a KAP számára, kulcskérdés lehet, hogy hogyan lehet biztosítani a gazdák számára az egyenlő feltételeket a zöldátállás során. A magyar álláspont szerint nem feltétlenül problémás, hogy nincs meghatározva kötelező zöld költési arány. Sőt, a jelenlegi programozási időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a zöldítési ambíciók szintje nem ettől függ. A kötelező költési arány pénzügyi nyomon követése ráadásul nagy adminisztratív terhet ró a tagállamokra – szól a magyar érv. A magyar agrárirányítás szerint a kötelező zöld költési arány meghatározásának fölöslegességét jelzi az is, hogy

a valóságban valamennyi gazda tisztában van azzal, hogy elemi érdeke a fenntarthatóságért cselekedni.

Magyarország arra kérte a soros dán elnökséget, tegyen meg mindent azért, hogy mielőbb megszülessen a megállapodás az Európai Parlamenttel a KAP egyszerűsítésére vonatkozó javaslatról. A gazdákat ugyanis nem érdekli, hogy ki miatt nem került sor érdemi vitára, azonban életbevágóan fontos számukra, hogy az egyszerűsítési szabályok a jövő évtől hatályba lépjenek.

Tárgyalt a tanács a generációs megújulás stratégiáról is, amelyet Magyarország is kiemelten fontosnak tart, hiszen a gazdatársadalom elöregedése szinte minden tagállamban egyre égetőbb probléma. A stratégiában foglaltak részletes vizsgálata előtt is kiderült, hogy a magyar álláspont szerint 

  • a földhöz, 
  • a finanszírozáshoz, valamint 
  • a tudáshoz 

való hozzáférés javítása, illetve az ellenálló képesség növelése egyaránt kulcskérdés és elengedhetetlen a generációváltás ösztönzéséhez.

Előzetesen arra hívta fel a figyelmet a magyar delegáció, hogy a jövedelemtámogatások 6 százalékának kötelezően generációváltásra történő fordítását nem tartja reálisnak, különösen a KAP-források javasolt csökkentésének tükrében. Emellett 

Magyarország határozottan elutasítja nyugdíjban részesülő gazdák alaptámogatástól történő megfosztását, 

mondván, hogy nem ilyen radikális intézkedéssel kellene kierőszakolni a generációváltást. Ehelyett a magyar agrárpolitika szerint még inkább a gazdaságátadás támogatására kellene helyezni a hangsúlyt.



 

