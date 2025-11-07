Orbán ViktorFacebookWashingtonOrbán-Trump-csúcs

Így érkezett meg Orbán Viktor Washingtonba + videó

A magyar miniszterelnök friss videót osztott meg közösségi oldalán amerikai útjáról.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 11:12
Orbán Viktor Forrás: Facebook
Orbán Viktor Facebook-oldalán videót osztott meg Washingtonból.

Orbán Viktor (Fotó: Orbán Viktor/Facebook)
Orbán Viktor (Forrás: Orbán Viktor/Facebook)

A videóhoz pedig ezt posztolta:

Amerikába jöttem

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

