A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte a budapesti békecsúccsal kapcsolatban, hogy „ha két elnök találkozik, és olyan helyzetben vannak a tárgyalások, hogy Alaszka után kell egy újabb személyes forduló, akkor az Budapesten meg fog történni.”
Így zajlanak a magyar–amerikai tárgyalások
Orbán Balázs a közösségi oldalán megosztott videóban arról beszélt, hogyan zajlanak a tárgyalások a magyar és az amerikai kormány között az orosz–ukrán háborúról. Mint mondta, ezek a megbeszélések őszinte beszélgetések, ahol a felek megosztják egymással, hogyan kellene előrelépni, kinek mi a szándéka, milyen javaslatokat lehetne megfogalmazni.
Orbán Balázs hangsúlyozta: Magyarország ilyen helyzetben elmondja, hogyan látja a helyzetet, és milyen irányba tartaná helyesnek az előrelépést.
A politikus utalva Magyarországra hangsúlyozta:
az mindenképpen fontos jelzés Amerika számára, hogy még Európán belül is van olyan ország, amely nem akadályozza a békekezdeményezéseket, hanem három és fél éve következetesen, őszintén és hitelesen képviseli a békepárti álláspontot és támogatja őket.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
„Őrült Nancy” bejelentette, hogy mikor vonul vissza
Sokan már nagyon rég várták ezt.
Olyat tenne Brüsszel az orosz állami vagyonnal, amire még a második világháborúban sem volt példa
A szakértő történelmi jogsértésnek nevezte a tervet.
Észak-Korea nem viccel: itt az újabb fenyegetés
Nő a nukleáris veszély.
Orbán Viktor: Újra naggyá tesszük a magyar–amerikai kapcsolatokat
A miniszterelnök Washingtonból jelentkezett be.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
„Őrült Nancy” bejelentette, hogy mikor vonul vissza
Sokan már nagyon rég várták ezt.
Olyat tenne Brüsszel az orosz állami vagyonnal, amire még a második világháborúban sem volt példa
A szakértő történelmi jogsértésnek nevezte a tervet.
Észak-Korea nem viccel: itt az újabb fenyegetés
Nő a nukleáris veszély.
Orbán Viktor: Újra naggyá tesszük a magyar–amerikai kapcsolatokat
A miniszterelnök Washingtonból jelentkezett be.