Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, az most van + videó

Így zajlanak a magyar–amerikai tárgyalások

Orbán Balázs a közösségi oldalán megosztott videóban arról beszélt, hogyan zajlanak a tárgyalások a magyar és az amerikai kormány között az orosz–ukrán háborúról. Mint mondta, ezek a megbeszélések őszinte beszélgetések, ahol a felek megosztják egymással, hogyan kellene előrelépni, kinek mi a szándéka, milyen javaslatokat lehetne megfogalmazni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 9:12
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: ZOLTAN FISCHER Forrás: HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFIC
A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte a budapesti békecsúccsal kapcsolatban, hogy „ha két elnök találkozik, és olyan helyzetben vannak a tárgyalások, hogy Alaszka után kell egy újabb személyes forduló, akkor az Budapesten meg fog történni.”

Orbán Balázs közösségi oldalán beszélt a magyar–amerikai tárgyalások menetéről
Orbán Balázs közösségi oldalán beszélt a magyar–amerikai tárgyalások menetéről (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI )

Orbán Balázs hangsúlyozta: Magyarország ilyen helyzetben elmondja, hogyan látja a helyzetet, és milyen irányba tartaná helyesnek az előrelépést. 

A politikus utalva Magyarországra hangsúlyozta:  

az mindenképpen fontos jelzés Amerika számára, hogy még Európán belül is van olyan ország, amely nem akadályozza a békekezdeményezéseket, hanem három és fél éve következetesen, őszintén és hitelesen képviseli a békepárti álláspontot és támogatja őket.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

