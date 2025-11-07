Rapid extra: Bajtársias a viszony az Egyesült Államokkal – Orbán Viktor nézőpontja 

Mielőtt főszerkesztőnk és vendége belevágott volna a kiemelkedő eseménynek számító amerikai–magyar csúcs elemzésébe, arról sem felejtkezhettek el, hogy tegnap ismét győzött a Fradi. Boros Bánk Levente szerint ez pártállástól független jót tesz a közhangulatnak, a fiúk odatették magukat, és az különösen örvendetes, hogy egyre több tehetséges magyar fiatal játszik a csapatban.

A kis kitérő után azonnal rátértek arra, hogy megérkezett a magyar delegáció Washingtonba, és a tervek szerint ma magyar idő szerint délután fél 6-kor találkozik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök, ahol rengeteg témát érintenek majd.

Néző László emlékeztetett, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette: megegyeztek az Egyesült Államokkal a nukleáris energetika terén sok fontos dologban, de leginkább mindenki az érdekel, sikerül-e megállapodni a kőolajszállítással kapcsolatban, vagyis kapunk-e felmentést azalól, hogy nem vásárolhatunk az oroszoktól energiahordozót. Hozzátette, jósolni nem tudnak, de mégis ez lenne a feladat, hogy erről gondolkodjanak közösen.

Boros Bánk Levente a válaszát úgy kezdte, hogy indítsanak az irigységgel, mert véleménye szerint ma Magyarország legirigyebb embere Magyar Péter, aki ott szeretett volna ülni a gépen, és néhány évvel ezelőtt még fel is kérezkedett volna oda, de hagyjuk az imperialistákat – tette hozzá. Majd a viccet félretette, és arra utalt, hogy a miniszterelnöki interjú már keretezte, miért fontos ez a találkozó.

Mint fogalmazott, már az amerikai–magyar csúcs ténye, a két ország hangulata és az egymáshoz való viszony javulása, ami látványosan is megjelent, önmagában egy fegyvertény, ami azt bizonyítja, hogy ha nem ellenségesen állunk egymáshoz a két- vagy többoldalú kapcsolatokban a világban, akkor eredményeket lehet elérni.

Hozzátette azt is, Orbán Viktor minden kormányzása alatt a nemzetközi kapcsolatait igyekezett úgy alakítani, hogy azt kereste, miben tud együttműködni, és igyekezett félretenni az intézményes vagy történelmi sérelmeket. Boros Bánk Levente szerint van, akinek pártállástól függően ez tetszik vagy nem tetszik, de a lényeg az, hogy egy ilyen kis ország így tud túlélni, lavírozni a nemzetközi kapcsolatokban. Hozzátette, a miniszterelnök jól rávilágított arra, hogy a Biden-, illetve a demokrata adminisztrációk alatt folyamatosan támadások alatt állt Magyarország azért, mert ott balliberális kormányok működtek, most viszont jött a változás, mert hazánkhoz hasonló szemléletű kormány van hatalmon az USA-ban.