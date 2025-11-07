Orbán ViktorBoros Bánk LeventecsúcstalálkozóDonald TrumpNéző László

Rapid extra: Bajtársias a viszony az Egyesült Államokkal – Orbán Viktor nézőpontja 

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 11:15

Mit várunk az amerikai–magyar csúcstalálkozótól? Erről is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjújában. A kormányfő méltatta Trump elnököt, aki egy békeszerető és keresztény ember, lényegében együtt küzdenek a háború és a migráció ellen, valamint a családokért. A miniszterelnök a két ország kapcsolatát aranykornak nevezte, valamint a találkozóról elmondta, milyen kérdésekben egyeztettek előre, és ezek végére vélhetően pont is kerül, így az energetikai függőségünk tiltásának feloldására is. Az interjúban szó volt Európa háborús illúziójáról és arról, hogy erre elfogyott a pénz. Mint fogalmazott, a számla elkészült, de azt ki is kellene fizetni. Az interjúban a Tisza Párt adatszivárgási botránya is szóba került, valamint az ellenzéki párt adóztatási programja, éppen ezért a baloldalon epét hánynak a nemzeti konzultációtól. Orbán Viktor tegnap késő este rögzített interjúját podcast műsorunkban Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzője, helyettes vezetője elemezte. 

Mielőtt főszerkesztőnk és vendége belevágott volna a kiemelkedő eseménynek számító amerikai–magyar csúcs elemzésébe, arról sem felejtkezhettek el, hogy tegnap ismét győzött a Fradi. Boros Bánk Levente szerint ez pártállástól független jót tesz a közhangulatnak, a fiúk odatették magukat, és az különösen örvendetes, hogy egyre több tehetséges magyar fiatal játszik a csapatban. 

A kis kitérő után azonnal rátértek arra, hogy megérkezett a magyar delegáció Washingtonba, és a tervek szerint ma magyar idő szerint délután fél 6-kor találkozik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök, ahol rengeteg témát érintenek majd. 

Néző László emlékeztetett, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette: megegyeztek az Egyesült Államokkal a nukleáris energetika terén sok fontos dologban, de leginkább mindenki az érdekel, sikerül-e megállapodni a kőolajszállítással kapcsolatban, vagyis kapunk-e felmentést azalól, hogy nem vásárolhatunk az oroszoktól energiahordozót. Hozzátette, jósolni nem tudnak, de mégis ez lenne a feladat, hogy erről gondolkodjanak közösen. 

Boros Bánk Levente a válaszát úgy kezdte, hogy indítsanak az irigységgel, mert véleménye szerint ma Magyarország legirigyebb embere Magyar Péter, aki ott szeretett volna ülni a gépen, és néhány évvel ezelőtt még fel is kérezkedett volna oda, de hagyjuk az imperialistákat – tette hozzá. Majd a viccet félretette, és arra utalt, hogy a miniszterelnöki interjú már keretezte, miért fontos ez a találkozó. 

Mint fogalmazott, már az amerikai–magyar csúcs ténye, a két ország hangulata és az egymáshoz való viszony javulása, ami látványosan is megjelent, önmagában egy fegyvertény, ami azt bizonyítja, hogy ha nem ellenségesen állunk egymáshoz a két- vagy többoldalú kapcsolatokban a világban, akkor eredményeket lehet elérni. 

Hozzátette azt is, Orbán Viktor minden kormányzása alatt a nemzetközi kapcsolatait igyekezett úgy alakítani, hogy azt kereste, miben tud együttműködni, és igyekezett félretenni az intézményes vagy történelmi sérelmeket. Boros Bánk Levente szerint van, akinek pártállástól függően ez tetszik vagy nem tetszik, de a lényeg az, hogy egy ilyen kis ország így tud túlélni, lavírozni a nemzetközi kapcsolatokban. Hozzátette, a miniszterelnök jól rávilágított arra, hogy a Biden-, illetve a demokrata adminisztrációk alatt folyamatosan támadások alatt állt Magyarország azért, mert ott balliberális kormányok működtek, most viszont jött a változás, mert hazánkhoz hasonló szemléletű kormány van hatalmon az USA-ban. 

Véleménye szerint ami a leglátványosabban jelenik meg, hogy a nagy amerikai elnök barátjának tekint a kis Magyarország miniszterelnökét, és ebből fakad sok minden más, mint például az is, hogy most nem egy dacpolitizálás folyik, hanem egy baráti hozzáállás, amely megértésre vezet vélhetően a magyar helyzetben. 

Ezért reménykedhetünk abban, hogy az Egyesült Államok baráti lépéseket tesz hazánk irányába, amiről ma este már beszámolhatunk.  

Természetesen nem maradt ki a beszélgetésből az sem, hogy Trump is a béke pártján áll, az emberi szenvedésnek szeretne véget vetni, nem üzletemberként nézi ezt a kérdést. A budapesti békecsúcs is szóba került, amely lesz, de az időpontját még nem tudjuk. Főszerkesztőnk és vendége a brüsszeliták háborút támogató magatartását is szétszálazta podcast műsorunkban. Ma este, ha már sokkal többet tudunk, ismét jelentkezünk egy rendkívüli műsorral és elemzéssel. 

 

 

