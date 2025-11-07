Donald TrumpUkrajnaWashingtonOrbán ViktorOrbán-Trump-csúcsháború

Orbán Viktor: Európának vissza kell fordulnia a háborús zsákutcából + videó

Washingtonból adott interjút a Kossuth rádió reggeli műsorának a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint az európai politika következő fél évének nagy kérdése, hogyan lehet visszafordulni Brüsszel jelenlegi Ukrajna-politikájának zsákutcájából.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 07. 10:20
– Az európai politika következő fél évének nagy kérdése, hogyan lehet visszafordulni Brüsszel jelenlegi Ukrajna-politikájának zsákutcájából – hangsúlyozta Orbán Viktor az előző este készített, néhány órával a kormányfő és Donald Trump amerikai elnök tárgyalása előtt sugárzott interjúban.

Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban. Forrás: Facebook

A miniszterelnök kiemelte: az európaiak hisznek a háború harctéri megoldásában és abban, hogy egy legyőzött Oroszországot jóvátétel fizetésére lehet kötelezni, de nincs kidolgozott forgatókönyvük arra az esetre, ha ez nem így történik.

Hozzátette: a brüsszeli elképzelés magyar fejjel mérföldekre van a realitásoktól, olyan illúzió, amibe komoly ember nem ringathatja magát.

Az a kérdés, hogy Ukrajna, ha vége a háborúnak, képes lesz-e önmagát fenntartó államként létezni

– fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök, megjegyezve, a válasz erre ma inkább borongós, mint biztató, és az a közmeggyőződés, hogy a szomszédos ország nem tud majd külföldi segítség nélkül talpon maradni.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

