Orbán Viktor: Európának vissza kell fordulnia a háborús zsákutcából + videó

– Az európai politika következő fél évének nagy kérdése, hogyan lehet visszafordulni Brüsszel jelenlegi Ukrajna-politikájának zsákutcájából – hangsúlyozta Orbán Viktor az előző este készített, néhány órával a kormányfő és Donald Trump amerikai elnök tárgyalása előtt sugárzott interjúban.

Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban. Forrás: Facebook

A miniszterelnök kiemelte: az európaiak hisznek a háború harctéri megoldásában és abban, hogy egy legyőzött Oroszországot jóvátétel fizetésére lehet kötelezni, de nincs kidolgozott forgatókönyvük arra az esetre, ha ez nem így történik.

Hozzátette: a brüsszeli elképzelés magyar fejjel mérföldekre van a realitásoktól, olyan illúzió, amibe komoly ember nem ringathatja magát.

Az a kérdés, hogy Ukrajna, ha vége a háborúnak, képes lesz-e önmagát fenntartó államként létezni

– fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök, megjegyezve, a válasz erre ma inkább borongós, mint biztató, és az a közmeggyőződés, hogy a szomszédos ország nem tud majd külföldi segítség nélkül talpon maradni.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)