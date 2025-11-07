hős utcagyilkosságítéletbűncselekménytűzfegyház

Elítélték a Hős utcai gyilkost + videó

Egy férfit ítéltek nem jogerősen életfogytiglani fegyházra, mert nyereségvágyból megölt egy idős nőt a budapesti Hős utcában, majd később tüzet gyújtott a lakásban. Az áldozat korábban a vádlott segítségére sietett, amikor kölcsönkért tőle, ami a bíróság szerint súlyosbító körülmény.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 07. 11:01
business, legislation. 2540283891 Shutterstock
Nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték azt a férfit, aki a Hős utcában gyilkolt – közölte a Fővárosi Törvényszék. A társával szemben emberöléssel kapcsolatban elkövetett bűnpártolás bűntette miatt három év börtönbüntetést szabtak ki.

A police officer arrests a drug dealer. Weapons, handcuffs close-up.
Az elsőrendű vádlott egy késsel többször megszúrta jótevőjét – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Az ítélet szerint az elsőrendű és a másodrendű vádlott, akik jövedelemmel nem rendelkeztek, a sértett lakókörnyezetében éltek, és tudomásuk volt arról, hogy az idős nő nagyobb összegű készpénzt tart otthon. Az elsőrendű vádlott többször kért kölcsön kisebb összegeket a sértettől, azonban a pénzt nem fizette vissza. 2022. október 18-án este a férfi átment a sértetthez, hogy pénzt szerezzen tőle.

Amikor a nő szóvá tette, hogy mit keres a lakásában, a vádlott

nyakon ragadta és az ágyra lökte, majd egy késsel többször meg is szúrta.

A sértett az esés és a szúrások okozta sérülések miatt a helyszínen meghalt. A vádlott ezután értékek után kutatott a lakásban, ahonnan végül 400 ezer forint készpénzzel és egy mobiltelefonnal távozott. Később visszatért a lakásba, ahol

a bűncselekmény nyomait kívánta eltüntetni, az ingatlanban még tüzet is gyújtott,

miközben a másodrendű vádlott a lépcsőházban figyelt.

A bíróság – a vádlottak egymáshoz fűződő érzelmi viszonya miatt – vizsgálta a „nem teljes körben a valóságnak megfelelő” nyilatkozattétel lehetőségét is. A bíróság álláspontja szerint a büntetéskiszabás során büntetőjogilag, emberileg és morálisan is a lefontosabb súlyosító körülmény a sértett sérelmére véghezvitt magatartás, motivációi és körülményei, vagyis hogy a vádlott azt a személyt ölte meg, aki segítő kezet nyújtott neki.

Az ítélet nem jogerős, a vádlottak és védőik fellebbeztek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

