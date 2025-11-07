Agyonlőttek egy takarítónőt, mert rossz címre ment dolgozni + videó

Egy whitestowni háztulajdonos lelőtt egy takarítónőt, aki tévedésből rossz házhoz ment és megpróbálta kinyitni az ajtót a kulcsával. Maria Florinda Rios Perez de Velasquez férjével együtt érkezett a helyszínre november 5-én reggel, hogy dolgozni kezdjen – számolt be az esetről az NBC News.

A házaspár takarítani érkezett, többször is ellenőrizték a címet, majd megpróbálták a kapott kulccsal kinyitni az ajtót. A nő ekkor tréfásan kivette a kulcscsomót férje kezéből, ám abban a pillanatban egy lövés dördült el.

A golyó Ríos Pérez fejét találta el, a nő a helyszínen életét vesztette.

– Még be sem tette a kulcsot, amikor meghallottam a lövést – mondta Mauricio Velázquez az IndyStarnak. – Láttam, hogy a feleségem kétszer hátralépett, majd a kulcsok kiestek a kezéből.

Nagyjából ugyanebben az időben érkezett be egy segélyhívó telefon, amely betörési kísérletet jelentett az adott címről. Amikor a whitestowni rendőrség kiért a helyszínre, a vérző anyát és sokkos állapotban lévő férjét a verandán találták. A rendőrök megpróbálták újraéleszteni, de Ríos Pérezt a helyszínen elhunytnak nyilvánították.

A harminckét éves nő négy gyermeket hagyott hátra, a legkisebb mindössze egyéves, a legidősebb tizenhét.

A helyi hatóságok megerősítették, hogy Velasquez halálát fejlövés okozta, a boncolás eredménye szerint az esetet emberölésnek minősítették. Egyelőre senkit sem vettek őrizetbe.

A megyei halottkém, Justin Sparks hangsúlyozta, hogy ez a besorolás nem feltétlenül jelenti azt, hogy az elkövetőt büntetőjogilag felelősségre vonják. Indianában ugyanis érvényes a „stand your ground” törvény, amely megengedi a halálos erő alkalmazását ön- és otthonvédelem esetén.

