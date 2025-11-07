lövéstakarítónőemberölésEgyesült Államokhalál

Agyonlőttek egy takarítónőt, mert rossz címre ment dolgozni + videó

Szörnyű tragédia történt az amerikai Indianában: egy takarítónő véletlenül rossz címre ment dolgozni, és amikor a kulcsával megpróbálta kinyitni a ház ajtaját, a tulajdonos fejbe lőtte. A 32 éves, négygyermekes guatemalai édesanya a helyszínen életét vesztette.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 11:21
Egy whitestowni háztulajdonos lelőtt egy takarítónőt, aki tévedésből rossz házhoz ment és megpróbálta kinyitni az ajtót a kulcsával. Maria Florinda Rios Perez de Velasquez férjével együtt érkezett a helyszínre november 5-én reggel, hogy dolgozni kezdjen – számolt be az esetről az NBC News.

A police officer is at the crime scene where a shooting is injuring a 47-year-old woman in Chicago, Illinois, United States, on April 11, 2024. At approximately 4:55 a.m. on Thursday morning, the woman is telling police that she was outside in the 6700 block of S. Indiana Avenue when she heard shots and then felt pain. The victim is sustaining a gunshot wound to the thigh and is being transported to the hospital in fair condition. No other injuries are being reported, and at this time, no one is in custody. Detectives are investigating the shooting. Multiple shell casings are being found, and several evidence markers are on the ground. (Photo by Kyle Mazza/NurPhoto) (Photo by Kyle Mazza / NurPhoto via AFP)
Illusztráció (Fotó: AFP/Kyle Mazza)

A házaspár takarítani érkezett, többször is ellenőrizték a címet, majd megpróbálták a kapott kulccsal kinyitni az ajtót. A nő ekkor tréfásan kivette a kulcscsomót férje kezéből, ám abban a pillanatban egy lövés dördült el.

A golyó Ríos Pérez fejét találta el, a nő a helyszínen életét vesztette.

– Még be sem tette a kulcsot, amikor meghallottam a lövést – mondta Mauricio Velázquez az IndyStarnak. – Láttam, hogy a feleségem kétszer hátralépett, majd a kulcsok kiestek a kezéből.

Nagyjából ugyanebben az időben érkezett be egy segélyhívó telefon, amely betörési kísérletet jelentett az adott címről. Amikor a whitestowni rendőrség kiért a helyszínre, a vérző anyát és sokkos állapotban lévő férjét a verandán találták. A rendőrök megpróbálták újraéleszteni, de Ríos Pérezt a helyszínen elhunytnak nyilvánították.

A harminckét éves nő négy gyermeket hagyott hátra, a legkisebb mindössze egyéves, a legidősebb tizenhét.

A helyi hatóságok megerősítették, hogy Velasquez halálát fejlövés okozta, a boncolás eredménye szerint az esetet emberölésnek minősítették. Egyelőre senkit sem vettek őrizetbe.

A megyei halottkém, Justin Sparks hangsúlyozta, hogy ez a besorolás nem feltétlenül jelenti azt, hogy az elkövetőt büntetőjogilag felelősségre vonják. Indianában ugyanis érvényes a „stand your ground” törvény, amely megengedi a halálos erő alkalmazását ön- és otthonvédelem esetén.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP/Jeff Dean)

               
       
       
       

