Öngyilkos lett az apa, aki pornót nézett, miközben kislánya a forró autóban vesztette életét

Öngyilkos lett az arizonai apa, akinek kétéves lánya meghalt, miután magára hagyta a forró autóban, miközben otthon videójátékozott és pornót nézett – írja a New York Post.

Christopher Scholtes a bírósági tárgyaláson (Forrás: Képernyőkép)

Az eset még 2024 júliusában történt, amikor Christopher Scholtes több mint három és fél órára magára hagyta kislányát, Parkert az autóban, miközben a kinti hőmérséklet meghaladta a 40 fokot.

A gyermek a gépkocsiban vesztette életét, miközben a férfi a házban pornót nézett és videójátékokkal játszott. A nyomozók szerint Scholtes tudta, hogy a jármű motorja fél óra után automatikusan leáll, így a légkondicionáló is kikapcsol.

A Pima megyei ügyészség november 5-én, szerdán jelentette be, hogy a 38 éves Christopher Scholtes kedden este meghalt. Holttestét Phoenix belvárosában találták meg. A férfinak másnap kellett volna bíróság elé állnia, hogy a hónap végére tervezett hivatalos ítélethirdetés előtt őrizetbe vegyék – tudta meg a USA Today News.

Scholtes október 22-én kötött egyezséget az ügyészséggel: emberölés és szándékos gyermekbántalmazás miatt is bűnösnek vallotta magát. A megállapodás értelmében 20-30 év közötti börtönbüntetés várt rá, korai szabadulás lehetősége nélkül.

„Ez rendkívül összetett és szomorú ügy – részvétünket fejezzük ki mindazoknak, akik elveszítették ezt a gyönyörű kislányt, és most újabb tragédiát élnek át a családban” – mondta Laura Conover megyei ügyész videónyilatkozatában.

„Megöltem a kislányunkat” – írta az apa

A nyomozati iratok szerint 2024. július 9-én Scholtes azt mondta a rendőröknek, hogy kétéves lányát azért hagyta az autóban, mert aludt, és úgy hitte, az autó légkondicionálója működik, miközben a család házánál videójátékozott és felnőttfilmeket nézett. A kislány édesanyja órákkal később találta meg gyermekét, amikor a klíma már automatikusan kikapcsolt, a kinti hőmérséklet pedig 40 Celsius-fok fölé emelkedett.

A bírósági dokumentumok szerint Scholtes korábban is többször hagyta három lányát az autóban felügyelet nélkül.

Miközben a kétéves gyermeket kórházba szállították, felesége – Erika – több üzenetet is küldött neki, amelyekben emlékeztette: „megmondtam, hogy ne hagyd őket a kocsiban”.