Öngyilkos lett az apa, aki pornót nézett, miközben kislánya a forró autóban vesztette életét

Véget vetett életének az az arizonai férfi, aki tavaly nyáron magára hagyta kétéves kislányát a forró autóban, miközben otthon pornót nézett és videójátékokkal játszott. A 38 éves Christopher Scholtesra 20-30 év közötti börtönbüntetés várt, korai szabadulás lehetősége nélkül.

2025. 11. 06. 8:06
Öngyilkos lett az arizonai apa, akinek kétéves lánya meghalt, miután magára hagyta a forró autóban, miközben otthon videójátékozott és pornót nézett – írja a New York Post

Christopher Scholtes a bírósági tárgyaláson (Forrás: Képernyőkép)

Az eset még 2024 júliusában történt, amikor Christopher Scholtes több mint három és fél órára magára hagyta kislányát, Parkert az autóban, miközben a kinti hőmérséklet meghaladta a 40 fokot. 

A gyermek a gépkocsiban vesztette életét, miközben a férfi a házban pornót nézett és videójátékokkal játszott. A nyomozók szerint Scholtes tudta, hogy a jármű motorja fél óra után automatikusan leáll, így a légkondicionáló is kikapcsol.

A Pima megyei ügyészség november 5-én, szerdán jelentette be, hogy a 38 éves Christopher Scholtes kedden este meghalt. Holttestét Phoenix belvárosában találták meg. A férfinak másnap kellett volna bíróság elé állnia, hogy a hónap végére tervezett hivatalos ítélethirdetés előtt őrizetbe vegyék – tudta meg a USA Today News.

Scholtes október 22-én kötött egyezséget az ügyészséggel: emberölés és szándékos gyermekbántalmazás miatt is bűnösnek vallotta magát. A megállapodás értelmében 20-30 év közötti börtönbüntetés várt rá, korai szabadulás lehetősége nélkül.

„Ez rendkívül összetett és szomorú ügy – részvétünket fejezzük ki mindazoknak, akik elveszítették ezt a gyönyörű kislányt, és most újabb tragédiát élnek át a családban” – mondta Laura Conover megyei ügyész videónyilatkozatában.

„Megöltem a kislányunkat” – írta az apa

A nyomozati iratok szerint 2024. július 9-én Scholtes azt mondta a rendőröknek, hogy kétéves lányát azért hagyta az autóban, mert aludt, és úgy hitte, az autó légkondicionálója működik, miközben a család házánál videójátékozott és felnőttfilmeket nézett. A kislány édesanyja órákkal később találta meg gyermekét, amikor a klíma már automatikusan kikapcsolt, a kinti hőmérséklet pedig 40 Celsius-fok fölé emelkedett.

A bírósági dokumentumok szerint Scholtes korábban is többször hagyta három lányát az autóban felügyelet nélkül. 

Miközben a kétéves gyermeket kórházba szállították, felesége – Erika – több üzenetet is küldött neki, amelyekben emlékeztette: „megmondtam, hogy ne hagyd őket a kocsiban”.

A férfi üzenetben kért bocsánatot:

Drágám, sajnálom! … Drágám, a családunk. Hogy tehettem ezt? Megöltem a kislányunkat, ez nem lehet igaz.

A Tucsonban megjelenő Arizona Daily Star szerint biztonsági kamerafelvételek is bizonyítják, hogy Scholtes azon a napon két üzletben is lopott sört, majd több üveget megivott egy mosdóban, miközben gyermeke az autóban maradt.

Egyik idősebb lánya a rendőrségi kihallgatáson azt mondta: 

Apa még mindig túl sok sört iszik. Anyu már mondta neki, hogy ne hagyjon minket az autóban, de nem hallgatott rá. Így halt meg a kishúgom.

A férfi felesége, aki aneszteziológusként dolgozik, a tragédia után is kiállt férje mellett, és a bíróságon úgy nyilatkozott, hogy párja a közösség támasza volt, aki óriási hibát követett el. Az asszony az első meghallgatáson Scholtes szabadon engedését kérte a bírótól.

Borítókép: Öngyilkos lett az apa, aki hagyta meghalni kétéves lányát a forró autóban (Forrás: Képernyőkép)

 

