Annyira részeg volt a tanár, hogy kiesett az autóból, majd mégis bement az iskolába + videó

A 30 éves Christopher Rias már korábban is többször került bajba ittas vezetés miatt, és éppen óvadék ellenében volt szabadlábon, amikor a múlt csütörtökön részegen autózott be a muskegói Bay Lane Általános Iskolába – számolt be a rendőrségre hivatkozva a New York Post.

A biztonsági kamerák felvételein látszik, ahogy Rias reggel fél kilenc körül kikászálódik az autóból, majd azonnal a földre esik. A pedagógus a sikertelen manőver ellenére sem adta fel a lehetetlennek tűnő küldetést, vagyis hogy felvegye a munkát. A részeg férfi elérte a megcélzott objektumot, az iskola épületét, ahol bizonytalanul tántorogva több diákkal is próbált kommunikálni.

A vizsgálat szerint Rias vérében az alkohol a megengedett határérték több mint négyszerese volt – órákkal azután is, hogy megérkezett az tanintézménybe.

Amikor a rendőrök letartóztatták, csak ennyit kérdezett: „Mit csináltam?” – mire az egyik járőr tömören válaszolt: „Részegen jött be dolgozni.”

A szemtanúk szerint a tanár beszéde elmosódott volt, szeme véreres, ruhájából pedig áradt az alkohol szaga.

Riast őrizetbe vették negyedik ittas vezetés, óvadékszegés és egy korábbi elfogatóparancs miatt.

Jelenleg a Muskego megyei börtönben tartják fogva. Az iskola igazgatója közölte, hogy a diákokat nem érte veszély, a tanárt pedig egy külsős oktatási szolgáltató közvetítette az intézményhez.

