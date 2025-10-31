rendőrügyészségbűncselekményvonat

Rendőrökre támadt egy részeg férfi a vonaton, egyiküket halálosan meg is fenyegette

Nem jogerősen két év felfüggesztett szabadságvesztést kapott az a harmincéves férfi, aki ittas állapotban egy Nyíregyháza és Budapest között közlekedő vonaton inzultált rendőröket.

Forrás: MTI2025. 10. 31. 12:07
Nem jogerősen két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a harmincéves férfit, aki rendőrökre támadt a Nyíregyháza és Budapest között közlekedő vonaton – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség a honlapján.

Az ittas férfi verekedésre hívta az intézkedő rendőröket
A közlemény szerint október 26-án este a férfi egy hatfős társasággal ittas állapotban a vonaton utazott, ahol veszekedéssel és hangoskodással zavarták az utazóközönséget, ezért a jegyvizsgálók a járművön tartózkodó, a Készenléti Rendőrség állományába tartozó, szolgálaton kívül lévő rendőrök segítségét kérték. A három rendőr az előírásoknak megfelelően szolgálatba helyezte magát, és felszólította a társaságot a jogsértő magatartás befejezésére.

A férfi kérdőre vonta a rendőröket igazolványuk valódiságával kapcsolatban, majd verekedésre hívta őket. Pólóját levette, az egyik rendőrnek dobta, akit azzal fenyegetett, hogy megkeresi a közösségi médiában és megöli.

Miután a vonat megállt a hatvani állomáson, a férfi leköpte a rendőröket, majd egyiküket a lábánál megfogva megpróbálta lerántani a vonatról, amit csak a rendőr kollégáinak közbelépése akadályozott meg, majd az elkövető a rendőrök irányába ütött.

A nyomozó ügyészség elrendelte az elkövető őrizetét, majd hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

A hasonlóan erőszakos és ittas állapotban korábban több bűncselekményt is elkövető férfit az ügyészség a büntetőeljárási törvény eljárásgyorsító intézkedéseit alkalmazva a cselekménytől számított 72 órán belül a Hatvani Járásbíróság elé állította.

A bíróság a váddal egyezően elítélte a férfit, és vele szemben két év, végrehajtásában négy év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés-büntetést szabott ki, egyidejűleg elrendelte pártfogó felügyeletét – áll a közleményben.

