Széklábbal ütötte az édesapját a nyíregyházi férfi, amíg az meg nem halt

Nem jogerősen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt 12 év fegyházbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék azt a férfit, aki halálra verte az apját egy széklábbal a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ajakon – közölte a törvényszék.
A részeg sértett tavaly augusztusban lakásukban szóváltásba került fiával, akit évek óta szóban és tettben is zaklatott. A 28 éves vádlott megpróbálta lenyugtatni az apját, aki a lakás végleges elhagyására szólította fel.
Az apa a köztük lévő zárt szobaajtót kinyitotta, és a vádlott felé közelített, aki egy széklábbal számos alkalommal megütötte. A sértett olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.
A verés után a terhelt bejelentést tett a segélyhívó számon azzal a kijelentéssel, hogy „az van, hogy szétvertem a részeg apámnak a fejét”.
Véres háború robbant ki, óriási a tét
Az amerikai fellépés nem ördögtől való, védekezni kell a nemzetközi bűnözés ellen – mutatott rá a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója.
Dömötör Csaba: Ha valaki elárulja a legfontosabbakat, ne írjon etikai kódexet!
Javaslatokkal állt elő az európai parlamenti képviselő.
„Nyugi, nem leszel terhes” – ezt üzente a szegedi lánynak a három fiú, akik felváltva, órákon át erőszakolták + fotók
A négyórás aktus után felrakták egy buszra.
A háttérben már dolgoznak Magyar Péter eltávolításán, Karácsonyt veheti elő Brüsszel
A főpolgármester úgy véli, Ukrajna sokkal többet tett értünk, mint amennyit mi tettünk Ukrajnáért.
