Széklábbal ütötte az édesapját a nyíregyházi férfi, amíg az meg nem halt

„Az van, hogy szétvertem a részeg apámnak a fejét” – hangzott a bejelentés.

Forrás: MTI2025. 10. 31. 19:58
Nem jogerősen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt 12 év fegyházbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék azt a férfit, aki halálra verte az apját egy széklábbal a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ajakon – közölte a törvényszék.

A részeg sértett tavaly augusztusban lakásukban szóváltásba került fiával, akit évek óta szóban és tettben is zaklatott. A 28 éves vádlott megpróbálta lenyugtatni az apját, aki a lakás végleges elhagyására szólította fel.

Az apa a köztük lévő zárt szobaajtót kinyitotta, és a vádlott felé közelített, aki egy széklábbal számos alkalommal megütötte. A sértett olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A verés után a terhelt bejelentést tett a segélyhívó számon azzal a kijelentéssel, hogy „az van, hogy szétvertem a részeg apámnak a fejét”.

 

